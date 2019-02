Policie má však problém v nabírání nových členů. Otázkou je, nakolik je její program náborů atraktivní, protože se nezdá, že by nějak závratně fungoval. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že s podobnými problémy se potýká nejen státní správa, ale i soukromá sféra. Vždyť jsou okresy, kde na uchazeče o zaměstnání vychází i deset pracovních pozic. Pak si sežeňte policistu! Pamatuji si, kterak Svaz výrobců skla a bižuterie intervenoval na kraj, potažmo policii, aby se po rozpadu kolosu Jablonex připravil na zvýšenou míru především hospodářské kriminality.

Nic podstatného se sice nestalo, ale přesto… Na další případnou hospodářskou recesi musí být připravena policie i armáda, tedy stát a jeho orgány. Ale protože politici si v posledních letech spíš hrají na boj mezi totalitou a demokracií, poměřují svá ega a mezi lid vypouštějí samá demagogická a populistická hesla bez jakéhokoli opodstatnění, nezdá se, že by byla moc represivních i preventivních složek posílena. Vlastně je to takový začarovaný kruh mladým lidem vadí nízké platy (a to nejen u policie), státu a podnikatelům se zdá, že berou dost. Práce u policie má svá nesporná specifika.

A heslo Pomáhat a chránit, jakkoli zprofanované, terč vtípků, je ve své podstatě pravdivé. Konjunktura sice zpomaluje, otázkou ale je, zda to bude stačit na to, aby potencionální policisté absolvovali kolečko fyzických a psychických testů. Policie hledá nové lidi. Protože jsem před lety také koketoval s myšlenkou Pomáhat a chránit, věřím, že je najde. Jen se asi musí prezentovat ještě aktivněji než dosud.