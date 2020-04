Současný stav nouze v souvislosti s šířením koronaviru má mnohé hrdiny v přední linii – zdravotníky, hasiče, policisty, dobrovolníky rozvážející jídlo seniorům, popeláře, prodavačky. Zapomenout by se ale nemělo ani na personály domovů důchodců.

Jan Sedlák. | Foto: Deník

Nejde o to, že by snad zrovna v souvislosti se svou namáhavou prospěšnou prací přišli s virem do kontaktu, vždyť zvláště domovy důchodců jsou již několik týdnů skoro neprodyšně uzavřeny.