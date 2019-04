Komentář Jana Sedláka

Ilustrační foto - květináč | Foto: Deník / Jaroslava Hohlová

Když se něco nedodržuje tak, jak by mělo, může přijít plácnutí přes prsty. A protože pěší zóny v Jablonci ztratily svůj hlavní cíl, tedy bezpečný a ničím nerušený průchod centrem města, plácl magistrát řidičům přes prsty jednoduše. Pěší zónu prostě zavřel. Všem řidičům. V některých vjezdech do ní se objevily betonové květináče a jinde zase odemykatelné sloupky. Na to konto se ihned zvedl v celku očekávaný povyk, především mezi podnikateli, kteří v inkriminovaných zónách mají své zájmy. Čemuž se dá rozumět, protože, když je v centru třeba obchod a uprostřed dne mu neočekávaně dojde zboží, musí čekat do večera nebo dokonce až do rána, aby mu zboží dovezli.