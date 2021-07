Tvář krajiny Jablonecka ztratí jedno z industriálních znamének – komín a celý areál někdejší výtopny Brandl. Zmizí s pompou, ale bez oficiálních výstupů na jeho korunu.

Demolice 161 metrů vysokého komína a dalších objektů má stát kolem dvou milionů korun. Už dnes se tu bourá, budovy jsou odpojeny od energií, okna vysklená. Na střeše jednoho z objektů stojí, bůh ví proč, stojí starý rudl.

Na komín už nikdo nevyleze, alespoň ne oficiálně. Vlastník, společnost Jablonecká energetická patřící městu, odstoupila od plánu nechat na něj vylézt zručné horolezce. „To je škoda, na tohle jsem se těšil. I když už jsem nahoře byl, nenechal bych si to ujít podruhé. Je z něj krásný výhled na Jablonec, ještě lepší na Liberec,“ popsal Jablonečan Petr, který podobné výstupy absolvuje po celé republice. Bez jištění.

Podle společnosti je komín, postavený v 80. letech minulého století, už stavebně nebezpečný. „Víme, že výstup na komín je velmi atraktivní, a dělali jsme vše pro to, abychom jej fyzicky zdatným jedincům umožnili. Bohužel se ale ukázalo, že komín už nesplňuje bezpečnostní standardy, a tak jsme museli od tohoto záměru ustoupit. Bezpečnost je pro nás na prvním místě,“ vysvětlil ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil.

Vzpomínky na rozhledy z komína má i Pavel Černý z Jablonce. Ve výtopně Brandl pracoval 30 let. „Tak jsem se dvakrát vyškrábal až nahoru. Třeba při výměně vrcholových signalizačních výbojek,“ vzpomněl.

Samotné bourání ikonického komínu vyvolalo ve městě i širokém okolí velkou polemiku. Původní plány počítaly s tím, že komín bude provozovat sousedící Lezecká aréna Makak, která sídlí v sousedství, v objektu první jablonecké výtopny. Nebo že z areálu vznikne obří sběrný dvůr.

První možnost padla kvůli udržování stavby v dobré kondici. Jeho údržba v provozuschopném stavu by stála statisíce korun ročně.

Druhá možnost nevyšla, protože areál je dle odborníků na odpady k přestavbě na sběrný dvůr zcela nevhodný „K halám, kde by měly být třídírny, vede cesta příkře do kopce, kamiony by tam měly problémy, navíc je tam pro ně málo místa,“ vysvětlil už před časem Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti Severočeské komunální služby, která provozuje svoz odpadu a sběrné dvory nejen v Jablonci. A tak zbouráním a vyčištěním areálu na Brandlu získá Jablonec průmyslovou zónu pro další rozvoj.

Společnost Jablonecká energetická připravuje velkolepé rozloučení s dominantou. Oficiální rozlučka s komínem Brandl je naplánována na pátek 6. srpna. Jmenuje se Good Bye komín a začne ve 14 hodin.

Přímo pod komínem proběhne show plná dýmu z dílny liberecké iQLandie a tým jabloneckých sprejerů předvede, že komín lze přeměnit v umělecké dílo. Ozdobit komín graffiti bude ale moci i veřejnost. „Lidé budou moci na komíně zanechat barevný otisk své dlaně a podpis, podobně, jako je tomu například na různých chodnících slávy,“ láká Boris Pospíšil.

Program zpestří jablonecký Červený kříž, jehož zástupci návštěvníkům ukážou, jak se zachraňuje lidský život, a k vidění budou také ukázky práce se cvičenými psy vězeňské služby. IQLandia si kromě show připraví i program pro děti, například pokusy s tekutým dusíkem i termokamerou. Náplastí na horolezecké duše bude otevřená Lezecká aréna Makak, kde si své lezecké dovednosti a odvahu budou moci vyzkoušet děti i dospělí. Pro děti bude vstup na stěnu zcela zdarma.