„Služba kriminální policie a vyšetřování v Semilech zahájila prověřování a vyšlo najevo, že muž vydal doklady a potvrzení 77 lidem. Při dalším zpětném prověřování se ukázalo, že tak činil už od roku 2014,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková. Zda si za tyto služby nechával platit a kolik, se prokázat nepodařilo, pokud by se i toto potvrdilo, čelil by ještě obvinění z přijetí úplatku. Zainteresovaní lidé o tom odmítli vypovídat, sami by se totiž mohli vystavit stíhání pro předání úplatku. Nerozpovídal se o tom ani obviněný komisař.

„V rámci zahájení trestního stíhání jsme vyzvali odbory dopravy ve městech, aby zahájily proces k odnětí řidičských oprávnění. Týkalo se to nejenom například Liberce a dalších měst v našem kraji, ale také Mělníku, Mladé Boleslavi nebo Mnichova Hradiště,“ doplnila Baláková.

Největší množství případů řeší pravděpodobně odbor dopravy v Liberci. „Obdrželi jsme od Policie ČR 36 podnětů z kauzy kolem zkušebního komisaře v Turnově a přibližně stejný počet ze zkoušek prováděných ve Varnsdorfu. Proces odnětí řidičského oprávnění je velmi zdlouhavý. Případy z Varnsdorfu tu máme přibližně od léta roku 2021 a z Turnova od konce roku 2021. Až na jeden jsou všechny zahájené v nějakém stádiu projednávání. Paradoxně kratší proces je u většiny případů z Turnova, protože tam je nezákonné jednání výrazně zjevnější,“ potvrdil Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu.

Možná překvapivě se proti odebrání řidičského oprávnění odvolávají téměř všichni. „V právní moci, tedy pravomocné rozhodnutí o odnětí nějaké skupiny řidičského oprávnění, máme zatím dva případy, kde se účastníci neodvolali. Velká část si bere advokáta, tam odvolání běží a u nových rozhodnutí ho lze očekávat,“ popsal Rychetský.

Podobný případ v Libereckém kraji nemá obdoby, co do rozsahu i let, kdy zkušební komisař vydával falešná potvrzení. „Pro nás se jedná o novou zkušenost, kdy Policie ČR dotáhla nezákonné jednání zkušebních komisařů i na jednotlivé uchazeče z našeho obvodu působnosti. Případy z Turnova jsou ale opravdu neuvěřitelné. Když pominete tu vysokou společenskou nebezpečnost, neboť se do provozu dostali uchazeči bez výcviku a řádné zkoušky, tak se vlastně jednalo o komplexní „službu“. Stačilo podat „objednávku“ a za relativně krátký čas jste si mohl požádat o vydání řidičského průkazu. Nepotřeboval jste navštěvovat autoškolu, provádět výcvik a ani zkoušku. Vše zařídil zkušební komisař. Proti tomu je přimhouření oka zkušebním komisařem při vlastní praktické zkoušce za poplatek velmi málo sofistikované,“ podivil se Rychetský.

Nad precizností podvodu se pozastavují i majitelé autoškol. „Jsou známé případy, kdy zkušební komisař ovlivnil výsledek zkoušky, ale aby to někdo takhle celé zařídil, je vrchol drzosti,“ uvedl pan Jiří, majitel autoškoly z Libereckého kraje. Zkušební komisař si totiž dovolil i falšovat razítka některých autoškol a jejich majitelé se to dozvěděli až od policie. Neváhal si dokonce i autoškolu vymyslet.

Vedoucí libereckého odboru dopravy Rychetský považuje zejména případ v Turnově především za selhání kontrolních mechanismů Ministerstva dopravy. „Mají k dispozici všechny informace o podaných žádostech o řidičské průkazy i vykonaných zkouškách uchazečů o řidičské oprávnění. Z nich je možné mnoho zjistit. Stačí porovnat údaje nebo porovnat údaje o úspěšnosti uchazečů v jednotlivých obcích z rozšířenou působností. Úroveň uchazečů o řidičské oprávnění bude všude stejná. Když pominu technické možnosti, tak jsme pracovníky ministerstva upozorňovali na podivné případy, kdy uchazeč v Liberci několikrát a různými komisaři byl hodnocen stupněm ‚neprospěl’ a ve velice krátké době po přestupu v Turnově vykonal praktickou zkoušku napoprvé. Navíc se nejednalo o ojedinělý případ. Přesto odhalení takového jednání trvalo přes pět let,“ upozornil Rychetský.

Poukázal na to, že v této souvislosti vyznívá zajímavě tvrzení ministerstva dopravy v nedávném sporu s asociací zkušebních komisařů o činnost zkušebního centra v Pardubicích. „Ministerstvo dopravy, přes stížnosti komisařů na nesmyslnost způsobu zkoušení, centrum obhajovalo tvrzením, že zkoušky musí byt velmi náročné, aby byli kvalitní komisaři a asociace namítala, že k takovému stavu vede především řádná kontrola činnosti komisařů v praxi,“ dodal.