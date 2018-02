Kompostéry za miliony jsou už pomalu na cestě do Jablonce

Jablonec n. N. – V dubnu a květnu si mohou zájemci zdarma zapůjčit kompostéry. Pro Jablonec jich bude dvanáct set.

KompostováníFoto: Deník

Jde o nejoblíbenější dotační akci. Zvláště mezi těmi, kdo vlastní nebo si dlouhodobě pronajímají zahrádku. Řeč je o bezplatných zápůjčkách kompostérů. Nyní na akci čekají zahrádkáři v Jablonci. Dotace přes 3 miliony korun byla pro město schválena již na podzim loňského roku, v dubnu budou vyrobeny a do města dovezeny. Jablonečtí zastupitelé ve čtvrtek přijmou podmínky udělování.

PŮJČÍ ŠTĚPKOVAČ

„Město uspělo s žádostí o dotaci z OPŽP a bude moci pro Jablonečany pořídit 1200 domácích kompostérů a štěpkovač dřevní hmoty. Zároveň se podařilo získat dotaci na vybudování dvou stanovišť podzemních kontejnerů a pořízení pěti velkoobjemových kontejnerů na bioodpad,“ sdělila na podzim mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Kompostéry budou dodány v průběhu dubna 2018. Následně budou v průběhu května a června předávány občanům. Štěpkovač plánuje magistrát zapůjčovat.

ODPAD POD ZEM

Letos by měla vzniknout v památkové zóně hned dvě stanoviště na podzemní odpad, a to v ulicích Soukenná a na náměstí Dr. Farského. „Není snadné najít v centru města místo, které by bylo vhodné pro umístění podzemních kontejnerů z hlediska dostupnosti pro svozovou techniku a zároveň nebylo nutné překládat inženýrské sítě pod zemí,“ popsal náměstek primátora Miloš Vele.