Svůj post by rád obhájil stávající náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček. Ve volebním programu pamatují občanští demokraté i na sociální oblast. „V oblasti péče o seniory a zdravotně znevýhodněné podporujeme péči v domácím prostředí, pokud je to možné, před tou ústavní,“ popsala Michaela Albrechtová, která doplňuje první trojici kandidátů ODS. Na čtvrtém místě kandidátky je pak někdejší primátor Jablonce nad Nisou a současný poslanec Parlamentu ČR Petr Beitl.

Mandát bude chtít obhájit i současný náměstek primátora pro věci humanitní David Mánek, ve volbách lídr kandidátky ANO 2011. „V Jablonci vzniklo jedno z nejlepších očkovacích center v republice,“ připomněl Mánek jeden ze svých úspěchů v době boje proti koronaviru.

Z druhého místa se o hlasy voličů bude ucházet podnikatelka a jablonecká zastupitelka Jitka Baláková a ze třetího místa současný náměstek primátora pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil. Naopak nekandiduje podnikatel Milan Kroupa, který se stal v letech 2018 a 2019 krátce primátorem Jablonce.

Do politické hry se naplno vrací hnutí Domov nad Nisou, které v předcházejících komunálních volbách podpořilo kandidátku Starostů pro Liberecký kraj. Ti nyní kandidují samostatně. Lídrem hnutí je Petr Vobořil, jeden za zakladatelů Domova v roce 1994. „Tradičně se chceme zasadit o podporu prorodinné politiky všech generací. Čeká nás těžké období,“ popsal Vobořil. Domov by rád získal opět tři mandáty, jak se mu to podařilo v předchozích dvou volebních obdobích. Na druhém místě kandidátky Domova najdou voliči někdejšího starostu města Desná a krajského radního Marka Pietra, na osmém pak někdejší senátorku Soňu Paukrtovou.

Co u vás rozhodne volby? Zapojte se do ankety Deníku

Kandidátku Pirátů a nezávislých povede do voleb právník a podnikatel Jaroslav Šída. Mezi hlavní témata, která hodlají Piráti prosazovat, patří lepší bytová politika, digitalizace úřadu a správy, udržitelný rozvoj a architektonická kultivace města.

„Důležitou kapitolou jsou pro nás odpady i energie. Tato témata chceme řešit i v rámci uvolněných pozic členů rady města. Obhajujeme pět mandátů, ale troufáme si i na víc. Věříme, že o naší vizi progresivní a inovativní politiky jsme voliče svým dosavadním přístupem dokázali přesvědčit,“ popsal Šída.

Do jablonecké politiky chtějí opět výrazně promluvit i kandidáti hnutí Společně pro Jablonec (koalice KDU-ČSL, Strany zelených a nezávislých kandidátů) v čele s novou tváří, projektovou manažerkou Lenkou Opočenskou. „Přicházíme s odlišným pojetím politiky. Místo sebeprosazování naslouchání, místo ostrých loktů spolupráce, místo izolovaného rozhodování za zavřenými dveřmi větší zapojení veřejnosti,“ sdělila Opočenská (Strana zelených).

Lidovce reprezentuje na druhém místě ekonom, podnikatel, trenér plavání a krajský předseda KDU-ČSL Štěpán Matek, na třetím podnikatel René Gubančok. Nezávislé kandidáty zastupují na čtvrtém místě architekt, urbanista, vysokoškolský pedagog a předseda Osadního výboru Rýnovice Petr Klápště, na pátém ekonom a zastupitel Jakub Macek.

Starosty povede do jabloneckých voleb dlouholetá vedoucí foklorního souboru Nisanka Jana Hamplová, dvojkou je architektka a starostka TJ Sokol Jablonec Jitka Skalická, trojku pak má na kandidátní listině známý jablonecký restauratér Ivo Konečný. I na čtvrtém místě najdeme známé jméno a tím je Martin Bauer, jednatel společnosti SunDisk. „Naše hlavní volební priority představíme na konci srpna, v horké fázi předvolební kampaně,“ přiblížila Hamplová.

Lídrem hnutí Pro Jablonec je ředitel Městského divadla Pavel Žur. „V příštím období se chceme zaměřit na řešení problémů týkajících se bezpečnosti občanů ve městě. Zasadit se o větší počet městských strážníků, tak aby byli vidět v ulicích, aby se lidé nebáli chodit večer po Jablonci,“ prozradil prioritu hnutí lídr. Na dalších místech kandidátky najdou voliči třeba prvního porevolučního starostu Jiřího Musila nebo Pavla Svobodu, někdejšího náměstka primátora, později i náměstka hejtmana Libereckého kraje.

Složení jabloneckého zastupitelstva 2018 – 2022



ODS – 8 zastupitelů

ANO 2011 – 7 zastupitelů

Piráti – 5 zastupitelů

Společně pro Jablonec – 4 zastupitelé

Starostové pro Liberecký kraj (s podporou Domova nad Nisou) – 3 zastupitelé

Nová Budoucnost pro Jablonec (Pro Jablonec) - 2 zastupitelé

SPD – 1 zastupitel