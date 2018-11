Koncem listopadu skončí práce na revitalizaci největšího parku v Železném Brodě

Železný Brod – Dva miliony a tři sta tisíc stála končící revitalizace největšího parku v Železné Brodě – takzvané Panské zahrady neboli Pandy, navazující na sídliště ve Vaněčkově ulici. Zmizela spousta obřích stromů, březová alej, staré kovové dětské prolézačky či cesty z betonových dlaždic.

V Panské zahradě rostou nové stromy a vedou nové cesty.Foto: MěÚ Železný Brod

Kácení stromů a demontáž starých dětských prolézaček přitom zpočátku vyvolaly jisté třenice. „Zmizela celá alej bříz. A co atrakce? Všechno odvezli a nic sem nedali,“ zlobila se Martina, maminka dvou dětí z nedalekého panelového domu. Některé stromy padly zcela, další prošly ozdravným řezem, jiné byly svázány. Ke kácení se vybraly i stromy s předpokladem uschnutí do pěti let. „Výsadba nových stromů končí až nyní, a to kvůli suchu, kdy zem před pár týdny připomínala spíše popel,“ vysvětlil starosta Železného Brodu František Lufinka.

V parku přibylo zhruba 40 nových stromů převážně listnatých druhů. „Místo březové aleje vyroste stromořadí jeřábů ptačích,“ poznamenal referent životního prostředí železnobrodské radnice Vítězslav Prchal. I cestičky v parku omládly. Místo betonových desek, které sem byly naskládány ještě za socialismu, se cesty vrací v čase. „Jsou udělané z jemného zhutněného štěrku, jak to bylo zřejmě i historicky. Jsou v ocelových obrubách, je to parádní i pro kočárky,“ popsal starosta Lufinka.

Jakmile se oteplí, Panská zahrada se rozezní smíchem malých dětí. To proto, že jen kousek přes silnici jsou hned dvě mateřské školy. Když jdou děti na procházku, nezapomenou se v parku zastavit. „Herní prvky byly velice zastaralé. Dá se to říct tak, že někdy v 80. letech zámečník svařil z trubek kouli a dali ji tam,“ pousmál se Lufinka. Nové herní prvky přibudou příští rok. „Panská zahrada si zaslouží, aby se sem děti zase vrátily,“ myslí si i Josef bydlící nedaleko jedné z mateřinek.

Pokud napadne dostatek sněhu, stává se stráň nad Panskou zahradou rejdištěm pro sáňkaře. I tady se kácelo. „Tady to ale byly jen divoké nálety, nyní je vše zrekultivované,“ doplnil starosta. Název zahrady odkazuje na takzvaný Panský dům, který stával nedaleko textilní továrny. „Uchoval se tehdejší projekt, někde je poznamenáno i to, kolik výstavba parku stála,“ pousmál se František Lufinka.

První velkou změnou po mnoha letech prošla Panská zahrada v roce 2011, kdy musel být pokácen obří buk rostoucí uprostřed parku. Vedení radnice ho nechtělo porazit, dendrologové ale vydali posudek, že by další setrvání stromu znamenalo nebezpečí pro zdraví ba i životy návštěvníků parku. V dubnu stejného roku dominanta Pandy padla. Nad Panskou zahradou je možné najít i Liebigovu vyhlídku. Ta je však v současné době zanedbaná a zarostlá.

Jak Deník informoval, prošly letos velkými úpravami také parky v Tanvaldu. Šlo o čtyři staré, přerostlé a málo udržované parky – u kruhového objezdu, u fontány, u památníku T.G.M. a u gymnázia. Celkem přišla kompletní revitalizace parků městskou kasu na 2,65 milionu korun. Dotace činila zhruba 750 tisíc. V případě obnovy Panské zahrady činila dotace necelé dva miliony korun.