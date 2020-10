Ještě minulý týden se na chodbách správního odboru magistrátu potkávaly a čekaly desítky klientů, od pondělí je tu klid. Od tohoto dne totiž zavedl magistrát vpouštění osob po jednotlivcích.

V danou chvíli se nesmí na patře pohybovat více než pět klientů. „Vpouštíme občany do úřadu jednotlivě kvůli omezené kapacitě čekáren. Vše zatím probíhá v klidu a lidé jsou perfektní,“ popsal vedoucí správního odboru Petr Karlovský.

K tomuto opatření musel magistrát přistoupit, protože klienti využívali oficiální úřední hodiny v maximální míře. „A to bez ohledu na akutní naléhavost vyřízení svých záležitostí,“ vysvětlil vedoucí odboru.

Čeká se venku

Na úřadě se pak setkávalo tolik lidí, že nebylo možné dodržovat vládní nařízení, zvláště ta, která se týkají zachování dvoumetrových rozestupů. „Zároveň jsme na návštěvníky opakovaně a důrazně apelovali, aby po celou dobu přítomnosti v budově používali roušky, neboť i v tomto ohledu jsme v minulých týdnech zaznamenali jejich značnou nedisciplinovanost,“ popsal Karlovský.

Lidé, kteří šli v pondělí na úřad, čekali na ulici před ním, než na ně přijde řada. „Ještě to docela jde, jsem ale zvědav, jak budou lidé trpěliví, když bude pršet nebo padat sníh. To nebude moc pěkné,“ popsal 43letý Josef z Jablonce.

„Nedá se nic dělat, takhle to teď je. Byl jsem tady už minulý týden, uvnitř ale byla hlava na hlavě, tak jsem raději odešel. Venku chvíli vydržím,“ popsal další muž ve venkovní frontě. I ostatní byli trpěliví a dodržovali předepsanou dvoumetrovou vzdálenost. „V drtivé většině jsou velmi disciplinovaní a dokonce nám říkali, že to máme výborně zorganizované,“ doplnil Karlovský.

Jablonecký magistrát má stanovené úřední hodiny na pondělí a středu mezi 8-11 a 15-17 hodinou. V úterý, čtvrtek a pátek mohou na úřad přijít pouze ti, kteří se předem telefonicky schůzku dojednali. Pokud však není osobní jednání opravdu nutné, pak je možné některé záležitosti vyřídit elektronicky.

„Tato opatření měla platnost do pátku 23. října, ale prodloužili jsme je do konce nouzového stavu, případně do odvolání či modifikace vládních pravidel s ohledem na možný další vývoj situace,“ sdělil tajemník úřadu Marek Řeháček.

Až do odvolání omezila svou činnost matrika, a to pouze na nezbytné a neodkladné úkony, v omezeném provozu pracuje také celý odbor stavební a životního prostředí. Své požadavky mohou klienti vyřizovat na číslech 483 357 370 (stavební úřad), 483 357 361 (vodoprávní úřad), 483 357 392 (životní prostředí a památková péče) a 483 357 295 (dopravní a silniční úřad).

Nově zůstala pouze jedna pracovnice také v informačním centru přímo v budově radnice. „Přesto je radniční informační středisko stále otevřené a slouží kromě jiného také jako filtr pro vstup veřejnosti do úřadu,“ sdělila vedoucí oddělení vnitřní správy Eva Peukertová.