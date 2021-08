Konec dlouhých a složitých objížděk. Na most v Poniklé se vrátí doprava

Už příští týden by měl nastat konec objížděk a most v Poniklé by se po měsíci od jeho uzavírky měl stát opět průjezdným. Staveniště si do konce tohoto týdne převezme Krajská správa silnic Libereckého kraje a upraví most tak, aby řidičům odpadly dlouhé objízdné trasy.

Historický kamenný most z roku 1856 přes řeku Jizeru v Poniklé. | Foto: Deník/Petr Vodseďálek

Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty jsou dohoda se stavební firmou a odstranění uzavírky prioritou. Firma Raeder & Falge měla most v Poniklé zbourat a postavit nový. Kraj se rozhodl rekonstrukci odložit a původně naplánované bourání mostu zastavit. Podařilo se jej ta zachránit před demolicí.