Jablonecká MHD hlásila s dnešním spadem sněhu dílčí problémy. Silnice ve městě jsou s opatrností sjízdné, autobusy nabírají zpoždění cirka 10 až 15 minut. „Jezdíme i nejsložitější trasu z Jablonce na Maxov, tam je ta situace nejhorší, ale jsme stále v limitu zpoždění do čtvrt hodiny. Jsou ale i linky, které jezdí na čas. Problémy vznikají při návaznosti spojů,“ přiblížil ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar.

Problémy měli lidé s cestou do práce. Velký spad sněhu komplikuje život nejen řidičům, ale i lidem spěchajících do práce. „Měl jsem problém dostat se do práce. V Železném Brodě, v mírném stoupání blokovaly silnici dva kamiony. Někteří kolegové do práce dorazili s více než dvouhodinovým zpožděním,“ přiblížil pětašedesátiletý Jan ze Železnobrodska.



„Jezdím do práce autobusem, na Kokoníně jsem čekala půl hodiny, autobusy měly strašné zpoždění,“ přiblížila Jaroslava, která jezdí do práce stejným spojem pravidelně.