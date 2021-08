Město coby zřizovatel školy sice vypsalo první konkurz v dubnu, komise ale nikoho nevybrala. „Rada města rozhodla na základě výsledku konkurzního řízení a v souladu se závěry konkurzní komise,“ podotkla starostka Semil Lena Mlejnková. Podávání přihlášek do druhého výběrového řízení na post ředitele Waldorfské školy Semily končí až 6. září.

Další informace odmítla Mlejnková komentovat s tím, že se město s bývalým ředitelem školy Ivanem Semeckým soudí. Podle informací Deníku se bude Okresní soud v Semilech zabývat dvěma žalobami, a to proti městu kvůli odvolání ředitele z funkce a proti škole kvůli výpovědi z nadbytečnosti, kterou Semecký následně dostal. „Považuji totiž tuto výpověď za absurdní a vykonstruovanou,“ komentoval Semecký.

S oběma žalobami se soud teprve seznamuje. „Tato řízení jsou právě rozběhlá,“ sdělil právní zástupce města Martin Mikyska.

V pondělí 6. září se má navíc konat na Krajské hygienické stanici Libereckého kraje (KHS LK) neveřejné jednání s Waldorfskou školou a jejím bývalým ředitelem ohledně možné sankce. Škole podle zákona hrozí kvůli odmítnutí testovat žáky až třímilionová pokuta.

Odvolaný ředitel ale dosáhl alespoň dílčího úspěchu. Pracovníci KHS LK po kontrole uznali, že škola ani její ředitel nemohou nést odpovědnost za to, zda žáci ve škole nosí respirátory. Nemohou tedy ani žákům, kteří respirátory nosit nechtějí nebo nemohou, nařizovat jejich nasazení, nebo je z tohoto důvodu dokonce vyřadit z prezenční výuky.

To je podle právníků Semeckého průlomový krok, který může mít mnoho zcela zásadních důsledků. „Jsem rád, že krajská hygienická stanice potvrdila náš dlouhodobý názor. Potvrzuje se, že ministerstvo zdravotnictví ani vláda nemají jasno v tom, jak funguje systém státní moci. Doufejme, že zásady demokratického právního státu podpoří i další orgány,“ uvedl právník a spoluzakladatel Zdravého fóra Tomáš Nielsen.

Původního ředitele Semeckého semilští radní v dubnu odvolali, protože porušil vládní nařízení a umožnil přístup do školy i netestovaným dětem a ve třídách nevyžadoval nošení roušek. Škola totiž nepožadovala testování příchozích žáků na přítomnost koronaviru, jak vyžadovalo ministerstvo zdravotnictví. Testy sice nabízela, žádné dítě ale nebylo k testování nuceno. Na školu se ihned obrátily zraky inspektorů krajské hygieny. Ti zjistili, že 47 dětí ve škole pobývalo bez negativních testů.

Do prvního konkurzu na obsazení křesla ředitele Waldorfské školy Semily se přihlásil i odvolaný ředitel. Neuspěl. „Za mého ředitelování jsem dělal maximum proto, aby se výuky mohli zúčastnit všichni žáci a žákyně. Jsem rád, že mi hygiena dala za pravdu. Teď ještě nějak pořešit to mizerné testování zdravých dětí přímo ve škole a zase bude na světě o trochu veseleji,“ prohlásil Semecký. Dnes stojí v čele Spolku pro společné vzdělávání, který bojuje proti opatřením proti šíření koronaviru ve školních zařízeních.

Waldorfské vzdělávání hraje v Semilech velkou roli. Ve městě je nejen mateřská a základní škola, ale od roku 2006 také lyceum. Semilská škola patří k nejstarším v zemi, příští rok oslaví 30 let od svého založení. V posledním školním roce na ní studovalo zhruba 310 dětí. Podle zástupkyně ředitele Lenky Břenkové nechodila kvůli testům do školy jen malá část dětí. „Spory kolem školy se u zápisu do prvních tříd ani přijímacích zkoušek na lyceum neprojevily,“ doplnila Břenková.