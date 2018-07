Kontejnery hrají barvami. V Jablonci teď přibyly šedé kontejnery na kovy

Jablonec n. Nisou – Kontejnery hrají barvami.

V Jablonci nad Nisou je nově k dispozici celkem 8 šedých kontejnerů na kovový odpad.Foto: Město Jablonec

Od jara loňského roku to je viditelný pokrok. Jablonec se plní kontejnery mnoha barev a tvarů, jiné jsou dokonce ukryty pod zemí. Díky tomu mizí hromady odpadků z ulic města. Čerstvou novinkou jsou od července šedé kontejnery na kovy. Mnozí lidé ale s nimi mají problémy. Pro někoho možná malicherné, pro jiné ale podstatné.

„Tam se dá hodit tak konzerva. Ale plechovku od barvy sem hodit nesmíte, to jde prý do nebezpečného odpadu. Nevím, proč tyhle kontejnery vlastně jsou,“ ukázal třiapadesátiletý Karel. Do kontejneru na Nové Pasířské přinesl starou pánvičku a plech z odsavače par. Poté, co zjistil, že je do kontejneru nedá, odložil věci na zem, plech opřel o kontejner. „Nevejde se to tam, odložil jsem to proto vedle. Odvezou to,“ prohlásil.

Na výtky ohledně otvorů kontejnerů odpovídal obyvatelům i jablonecký magistrát. „Pidiotvor, kterým se prostrčí nanejvýš jedna plechovka od piva to tam mám každou krabičku od kočičího žrádla cpát extra?“ ptala se paní Lenka. „Šedé kontejnery jsou určeny na sběr drobných kovových obalů z domácností, například plechovky od potravin a od nápojů, víčka od jogurtů nebo uzávěry sklenic,“ vysvětlila Barbora Šnytrová z oddělení správy veřejné zeleně, které má odpady na starosti.

Kovů se v porovnání s ostatními druhy separovaného odpadu odevzdá nejméně, proto magistrát původně o zvláštních kontejnerech na kovový odpad neuvažoval. „Ukázalo se ale, že poptávka tu je, a po dohodě se svozovou společností SKS vycházíme občanům vstříc,“ doplnila Šnytrová.

Podle mnohých obyvatel byl ale lepší někdejší pytlový svoz, kdy si zájemce musel na magistrátu vyzvedávat různobarevné pytle na ten který odpad. „Od pytlového svozu všech komodit ale magistrát postupně upustil kvůli vzniku černých skládek na stanovištích tříděného odpadu,“ poznamenala mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

Černé skládky v ulicích Jablonce odstartovaly loňskou kampaň Pomozte vytáhnout Jablonec z odpadků. V průběhu letních prázdnin proběhl s pomocí několika brigádníků monitoring stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. Brigádníci měli za úkol sledovat, jak jsou kontejnery zaplněné, aby bylo možné optimalizovat jejich počet a četnost vývozů. Jako výsledek kampaně vzniklo hned několik podzemních kontejnerů na tříděný odpad a postupně se zavádějí nová opatření.

Od loňského dubna byl třeba zaveden sběr plastového odpadu do žlutých kontejnerů. Do nich dříve patřily jen PET lahve a ostatní plasty lidé sbírali do žlutých pytlů, které pak odkládali do ohrádek na stanovištích separovaného odpadu, což se stalo hlavním důvodem vzniku skládek.

Dnes už Jablonečané do žlutých kontejnerů mohou vhazovat veškeré plasty. Proto se musel zvýšit jejich počet i intenzita vývozu. „Třídění se výrazně zjednodušilo, do jednoho kontejneru mohou přijít různé druhy obalů,“ popsala Šnytrová. Jablonečané mají navíc možnost odevzdat na sběrném dvoře až 200 kg odpadu a libovolné množství bioodpadu zdarma. Letos město díky dotaci navíc rozdalo 1200 kompostérů. V roce 2017 se v Jablonci celkově vytřídilo 3 652 tun odpadu. Je to o 100 tun více než v roce 2016.