Návštěvníci zavítali také do Muzea výroby korálků, kde mohli absolvovat komentovanou prohlídku. Děti zase zaujaly korálkové a mozaikové dílny, které doslova praskaly ve švech. Zahradu rozzářily lapače snů kreativního studia Artyšok a hosté relaxovali v Korálkové kavárně ve Slunečním pavilonu. „Sobotní akce ukázala, jak lze autenticky reagovat na prostor, vyjadřovat se v něm a propojit řemeslo, historii, tradici a umění,“ dodala Slámová.

„Autorka konceptu Anna Strnadová je nejen scénografkou, ale také režisérkou a výtvarnicí. Podařilo se vtáhnout diváky do příběhu o historii bižuterní a sklářské výroby v Jizerských horách a skvěle využít rozmanité prostory továrny a přirozené kulisy přírody,“ upřesnila organizátorka akce Zuzana Slámová.

Lesk skleněných korálů ve větvích stromů, v trávě a také v potoku protékajícím zahradou areálu korálkové továrny G&B beads zavedl diváky za doprovodu herce v roli podivínského badatele do hlavní budovy. Kulisy tvořila velkoformátová plátna ilustrací Matyáše Proška ze stejnojmenné knihy Potoky perel. Scénografie procházky si magicky pohrála s industriálním prostorem továrny. Tmavá zákoutí ožila hrou světel doplněnou o audiovizuální efekty. Na úplný závěr se divákům odhalil prostor budoucí galerie a společně s originálním hudebním doprovodem se tak zakončilo čtyřicetiminutové představení plné překvapení.

Při příležitosti Víkendu Křišťálového údolí mohli zájemci navštívit v sobotu 2. října prostory bývalé textilní továrny a zapojit se do divadelně-výtvarné procházky Potoky perel.

