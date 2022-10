Lidé si jich všimli. Přes ulici Komenského v centru Jablonce jsou v dlažbě vyskládané červené skleněné kameny. Jde o pilotní program projektu takzvané korálkové trasy po Jablonci. Korále jsou broušené, dva centimetry velké a jsou umisťovány do zpevněných povrchů na cestě, tedy do dlažby, obrubníků a dalších povrchů. Systém má nahradit běžné turistické. První trasa spojuje jabloneckou radnici s Domem Scheybalových, kde návštěvníci najdou nejen informační centrum, ale i výstavní prostory.

Už teď, sotva pár dnů po instalaci, je ale minimálně jedna značka poničená, skleněný kámen zmizel. „Přestože město známe jako své boty, syna značení zaujalo a stopoval od radnice až k Domu Scheybalových. Vzrušeně hlásil, že jeden kámen chybí,“ pousmála se Klára Koucká.

Kámen bude na místo instalován nový. „Někdo ho úmyslně rozbil. Je to škoda. Hodně se líbí malým dětem, které poskakují od jednoho k druhému,“ poznamenal ředitel městské společnosti Kultura Petr Vobořil, jeden z duchovních otců nápadu. „Jde o první etapu, kdy si nové značení vyzkoušíme. Problém s tím nemají ani technické služby, které nám potvrdily, že kameny nevadí ani radlicím na sníh, protože ty mají na spodku gumu,“ popsal Vobořil.

Dlouhé přípravy

Pokud turista vystoupí ať už z vlaku, autobusu či z auta, rozhlíží se ve městě, kde nikdy nebyl, po informačním systému. V Jablonci, jako v mnoha dalších českých městech, jim slouží vcelku standardní a dnes již obstarožní systém směrových značek.

Již před šesti lety byl připraven projekt tras značených skleněnými korálky v dlažbě. Zažádalo se o osmimilionovou dotaci na obnovu informačního systému, ta ale nevyšla. Až nyní a jen na první trasu, jejíž úprava stála zhruba 600 tisíc korun, přičemž 85 procent doputovalo do Jablonce z evropských fondů.

Trasa vede Komenského ulicí a je na ní sedm zastavení, jedno třeba u kostela svaté Anny. „Komenského ulice je taková Zlatá ulička Jablonce,“ vysvětlil Vobořil.

Projekt by měl pokračovat v dalších osmi až devíti trasách. Systém sám by měl být poměrně unikátní. „Trasy po městě chceme osadit korálky různých typů a barev. Korálky jsou odolné, navíc by jejich hledání zabavilo i děti," přiblížil Jan Mach z ateliéru Mjölk architekti, který návrh nového navigačního systému představil již v roce 2018. „Před významnými stavbami mají být informační panely. Když dojdou lidé k barevné dlažební kostce, odkáže je na tabulky na domech,“ doplnil Mach.

Na korálkové trase bude vytvořena zábavně-naučná poznávací hra, takzvaný Quest. „S drobnou odměnou ze jeho splnění, kterým je vyluštění správné tajenky,“ popsal Vobořil.

Na magistrátu je nyní hledání vhodných dotací na větší část projektu a vyjednávání s majiteli památkových domů, které by měly být osazeny informačními cedulkami. Pomyslnou třešničkou na dortu by mohl být plánovaný 3D model města z bronzu se skleněnými prvky. „Tahle část je z celého projektu nejdražší. Jeho instalací bychom ale získali kompletní moderní navigační systém, který jen tak někde lidé neuvidí,“ doplnil Vobořil.