Korálky a sklo jsou největší magnet

Jablonec n. N. - „Každý, kdo za námi do Jablonce přijede, chce minimálně do jednoho obchodu s bižuterií a jednoho s komponenty a korálky," potvrdila zájem turistů o „rodinné stříbro Jablonce" čtyřicetiletá Jablonečanka Lucie s tím, že korálky, lustry nebo vánoční ozdoby s velkým podílem ruční práce jsou prostě magnet, který je táhne do Jablonce.

Pro nový leták si do jabloneckého Informačního centra přišla v těchto dnech i turistka z Prahy. | Foto: JKIC

Málokteré město se totiž může pochlubit tak velkým počtem prodejen se sklem a originální bižuterií. Pro lepší orientaci vydává turistické infocentrum specializovaný leták s mapkou a sortimentem obchodů. Právě nyní je k dostání zdarma nové aktualizované 4. vydání. „Kde nakoupit v Jablonci bižuterií?" je podle Radany Schaeferové z Jabloneckého kulturního a informačního centra jedna z nejčastějších otázek, se kterou se setkávají. Obchůdků a firem je však více a sortiment široký, odpověď proto není úplně jednoduchá. Mapka zájemcům vše usnadní. „Leták jsme aktualizovali, protože některé obchody, uvedené v předešlé verzi, bohužel zanikly. Například v centru ubyly hned tři prodejny. Naopak jsme hledali další prodejny s bižuterií, kterým bychom rádi pomohli s propagací," říká Petra Fapšo z jabloneckého turistického infocentra. Výsledkem je leták s téměř třemi desítkami tipů, kam se za sklem a bižuterií přímo v Jablonci vypravit. Co se mimojabloneckých sklářských a bižuterních firem týče, ty budou zmapovány v samostatném propagačním materiálu, který se bude věnovat širšímu okolí Jablonce a Železného Brodu. „I ten se brzy objeví na pultě našeho infocentra. Oba vezeme také na veletrhy do zahraničí," dodává. Propagační leták „Kam za sklem a bižuterií v Jablonci nad Nisou" je trojjazyčný (ČJ/NJ/AJ) a zájemci ho dostávají zdarma. Nejen v Jablonci, ale i v dalších infocentrech v okolí.

Autor: Lenka Klimentová