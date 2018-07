Korálky jako turistické značky? Jablonec to zvažuje

Pec pod Sněžkou /FOTO, VIDEO/ - Na vyšším místě ještě nikdy nezpívala. Zpěvačka a herečka Barbora Poláková měla v pátek koncert na neobvyklém místě. Luční boudě v Krkonoších v nadmořské výšce 1410 metrů, která si připomněla 395 let od zahájení stavby. „Výš to u nás nejde, to bychom museli hrát jedině cizině,“ říkala po svém vystoupení.