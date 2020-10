Informační linka Hygienické služby České republiky 1221

Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30



Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop):

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Linky k dotazům týkajícím se výkladu opatření vlády:

Mezinárodní doprava: 225 131 810

Obchod, restaurace a služby: 224 854 444

Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183 200, 224 183 100

Roušky

Opět platí povinné nošení roušek.

Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD .

včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). . Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích , pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních. Roušky jsou povinné v autě , přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku. Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

Co dělat v případě potíží?

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

Odběrová místa na covid-19

Krajská nemocnice Liberec

Husova ulice, za budovou K infekční, kožní odd. vjezd autem není umožněn

pondělí pátek: 8:00 17:00 hodin

sobota neděle: 8:00 13:00 hodin

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Areál nemocnice, stan u budovy bývalého zahradnictví (tzv. „skleník“) naproti budově KHS

pondělí pátek: 8:00 12:00 hodin

sobota neděle 9:00 11:00 hodin

MMN Jilemnice

objekt před novou poliklinikou (bývalá optika)

pondělí sobota: 7:30 11:00 hodin

Nemocnice Jablonec nad Nisou

barevná budova v areálu nemocnice u vjezdu z ulice 28. října (naproti červené budově).

pondělí pátek: 7:30 11:30 a 12:30 15:00 hodin

Na všechna odběrová místa je nutné se předem objednat přes formulář. Ten je k dispozici na webu https://www.kraj-lbc.cz/ nebo na webových stránkách jednotlivých nemocnic.

Pomoc seniorům

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace spouští některé obce pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel, seniorům. Jedná se o především zajištěné nákupů či dovoz léků. Kam se mohou senioři v jednotlivých obcích obrátit?

Janov nad Nisou

Nákupy lze objednat: pondělí až čtvrtek od 8 do 14 hodin a pátek od 8 do 12 hodin na telefonních číslech 488 880 511 a 725 076 566.

Kořenov

Obecní úřad Kořenov, tel. 483 399 035.

Malá Skála

Své požadavky na nákupy mohou senioři hlásit na telefonní čísla 483 392 045 nebo 724 266 144.



Tanvald

Senior linka: 483 369 640 případně 720 020 331.

Linka funguje v pracovních dnech následovně 7:30 9:00: čas určený výhradně na objednávky nákupů, 9:00 11:00 a 13.00 15.00 ostatní záležitosti (obědy, lékárna, dotazy).

Jilemnice

Osamělí senioři, držitelé průkazu ZTP a dlouhodobě nemocní z Jilemnicka, mohou využít bezplatnou službu, která jim zajistí nákupy a léky. Služba je dostupná od pondělí do čtvrtka od 10:00 do 15:00 hodin na telefonním čísle 725 332 155. Cena nákupu je limitovaná částkou 300 korun na základní potraviny a hygienické potřeby. Není možné požadovat konkrétní produkt ani obchodní řetězec. Platba je možná pouze v hotovosti. V případě, že se dotyčný nachází v karanténě, je potřeba o tom informovat dispečink. Pro vyzvednutí léků je třeba zaslat eRecept na výše uvedené číslo.

Hrádek nad Nisou

Ostrov života zřídil linku pro pomoc v nouzovém stavu - 731 333 522 - na kterou je možné volat každý den v době od 8 do 20 hodin.

Co pomohou zajistit:

* Vyzvednutí léků, dovoz nákupu nebo obědů lidem v karanténě

* Zapůjčení zdravotních pomůcek (chodítka, vozíky, mobilní toalety apod.)

* Finanční výpomoc Covid pozitivním pacientům na pokrytí výdajů souvisejících s onemocněním

* Kontakty na stacionáře, nemocnice, terénní pečovatelskou službu apod.

* Zprostředkování doučování dětí a odlehčovací služby

* Zprostředkování služeb finančního poradenství pro nouzové případy (exekuce, insolvence, právní poradenství)

* Informace týkající se příspěvků na péči o osobu blízkou a dalších sociálních dávek

* Psychologickou pomoc



Hodkovice nad Mohelkou

Požadavky na nákup jídla, vyzvednutí receptu u lékaře či již léků v lékárně, pište na email: khauerova.marketa@hodkovicenm.cz, mu@hodkovicenm.cz

Kam (ne)můžete vyrazit

Kulturní a sportovní zařízení

Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, zoologické zahrady, hvězdárny, veletrhy, posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena).

Restaurace a bary

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody apod.

Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20.00).

Platí zákaz pití alkoholu na veřejnosti, například točené pivo v pet lahvích si lidé musejí odnést domů.

Obchody

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, zverimexů, operátorů či květinářství apod.

Obchodní centra mají otevřeno s výjimkou obchodů zahrnutých do opatření.

Procházky do přírody

Nejsou zakázany. Podmínkou je, že se lidé nesmějí shlukovat.

Bohoslužby

Konají se, může se jich ale zúčastnit jen 10 lidí.

Hřbitovy

Návštěvy hřbitovů zakázané nejsou.

Tipy, jak trávit volný čas, najdete v naší rubrice Tipy Deníku.

Úřady

Úřady fungují v omezeném režimu.



Magistrát města Jablonec nad Nisou

v pondělí a středu od 8.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00 hodin.

Městský úřad Tanvald

pondělí od 08.00 do 11.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.

středa od 08.00 do 11.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod.

Městský úřad Železný Brod

pondělí 8.00-13.00

středa 12.00-17.00

Úřady dále doporučují občanům, aby preferovali jiné formy komunikace s úřadem, především telefonickou, elektronickou (prostřednictvím datových schránek) či e-mailovou.