Dnes je v údolí řeky Jizery v Dolánkách jen malé brouzdaliště, které upomíná na velkou slávu koupaliště, kam se dříve sjížděly tisíce lidí z Turnovska i Jablonecka. To se však změní. Za tři roky se tu nejen pamětníci budou moci svlažit znovu. Areál někdejšího koupaliště by ale nepoznali.

Turnovská radnice chce místu mezi historickým náhonem a samotnou řekou vtisknout přírodní ráz. Takže skoro žádný beton, skokánky nebo tobogán. Do vody se bude vstupovat po pozvolných březích. Na základě požadavků Správy CHKO Český ráj je biotop navržený jako organický, tedy s oblými tvary.

Náklady na revitalizaci areálu jsou odhadnuté na 10 až 20 milionů korun. Práce začnou nejdřív za dva roky. Letos chce radnice stihnout veškerá povolení a doladit dokumentaci.Koupací část biotopu by podle návrhu měla ležet v místech někdejšího středního bazénu, čisticí část s rostlinami někde v místech největšího padesátimetrového bazénu. „Biotop včetně zázemí musí být zřízen mimo aktivní plochu záplavového území. Tomuto požadavku vyhovuje místo bývalého koupaliště,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke.

Ač biotop bude jen ve vzdálenosti několika desítek metrů omývat jak řeka, tak náhon, kvůli legislativě a plánovaným stavbám na řece bude přírodní koupaliště zásobovat voda z vrtu. Nejoptimističtější údaje hovoří o investici ve výši deseti milionů korun, stavba však je natolik nepředvídatelná, že radnice počítá i s násobkem ceny. „Investici z městské pokladny může podpořit dotace z programů na zadržení vody v krajině, jejíž získání považuje radnice za reálné,“ doplnil Hocke.

Myšlenka na obnovu přírodního koupaliště v Dolánkách vyvstala v podstatě jen několik let po jeho likvidaci. V roce 2000 nechala radnice dva větší ze tří původních bazénů zavést hlínou, na místě zůstalo jen dětské brouzdaliště, kde je koupání na vlastní nebezpečí. Přesto sem v létě míří desítky návštěvníků. Místo je s Turnovem totiž propojeno cyklostezkou, lidé sem míří nejen z Turnova, ale i z Malé Skály.

„Bývalo to tady hezké, jenže v devadesátých letech to tu už hodně chátralo. Stejně se sem vždy rád podívám, posadím se na lavičku a vzpomínám, jaké to tady bývávalo,“ popsal 66letý Turnovan Josef Válek. Jako dítě se sem chodil vykoupat už na sklonku šedesátých let minulého století. „A jestli se toho dožiji, určitě se tady zase smočím. Jen to už nebude tak divoké jako zamlada,“ pousmál se.

Radnice nechala koupaliště zavést poté, co se na stůl dostal nápad vybudovat areál Maškovy zahrady. Ten se však realizoval až v dalších letech, venkovní bazén byl otevřen až v roce 2016. Skoro dvacet let tak museli Turnované do vody buď do řeky, nebo jezdit po okolních koupalištích.

Dnes Maškova zahrada kromě venkovního bazénu nabízí k vyžití i zimní stadion, skatepark nebo hřiště s umělou trávou. Jenže u venkovního bazénu bývá v parných dnech hlava na hlavě. „V létě na Maškovu zahradu zajdeme, ale bazén bývá někdy tak plný, že se tam nedá ani plavat, natož si třeba zaházet míčem. Na nové Dolánky se už těšíme,“ popsala Marie Hudská z Turnova.

Koupaliště v Dolánkách bylo postaveno na počátku šedesátých let minulého století díky nadšení tělocvikáře Miloslava Kopala v takzvané akci Z. „Vedle mnoha občanů na ní brigádnicky pomáhali snad všichni starší žáci a studenti turnovských škol. Turnováci si tak svoje léta chybějící koupaliště postavili sami sobě. O to tristnější pak byl jeho neslavný osud, kdy jeho správu krátce po roce 1989 převzali zdejší sportovci a celý areál nechali zdevastovat,“ připomněl turnovský patriot a člen Spolku rodáků a přátel Turnova Otakar Grund.