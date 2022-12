Během několika málo let ale má být vše jinak. Podle plánů turnovské radnice tu má vzniknout přírodní koupací nádrž s čistícím jezírkem. Nádrž bude rozdělena na dvě části, na plaveckou část s hloubkou zhruba 2 metry a menší část pro děti s hloubkou do 1,5 metru. Oddělí je kamenná hráz, případně dřevěný chodník. „Celý biotop bude po obvodu zpevněn menšími kameny a osazen vodomilnými rostlinami. Vyroste zde několik mol. Koupací biotop zůstane volně přístupný bez oplocení, a zároveň bez dozoru plavčíků nebo další obsluhy,“ popsala mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová.

Výstavbou nádrže vznikne protiváha koupání v Maškovce. V Maškově zahradě je zajištěna maximální vybavenost, s atrakcemi, s vysokým stupněm dozoru i zázemím v podobě občerstvení. „V Dolánkách oproti tomu stavíme přírodní záležitost, koupání pro vyznavače takzvaných říčních lázní. Nepočítá se ani se vznikem dalších parkovacích míst. Předpokládá se, že lidé na místo dojdou z centrálního parkoviště Na Lukách nebo dojedou na kole. Koupací biotop pouze obohatí současnou podobu údolí,“ přiblížil starosta Turnova Tomáš Hocke.

V projektu se nicméně počítá se zřízením sociálního zázemí a stánku pro prodej drobného občerstvení. Vzhledem k tomu, že důraz je kladen na přírodní koupání, občerstvení získá podobu základního prodeje bez kuchyně, a to především s ohledem na životní prostředí.

Ačkoli bude biotop jen ve vzdálenosti několika desítek metrů omývat jak řeka, tak náhon, kvůli legislativě a plánovaným stavbám na řece bude biotop zásoben vodou z vrtu. Nejoptimističtější údaje hovoří o investici ve výši deseti milionů korun, stavba však je natolik nepředvídatelná, že radnice počítá i s násobkem ceny. „Investici z městské pokladny může podpořit dotace z programů na zadržení vody v krajině, jejíž získání považuje radnice za reálné,“ doplnil Hocke.

Koupaliště v Dolánkách bylo postaveno na počátku šedesátých let minulého století díky nadšení tělocvikáře Miloslava Kopala v takzvané akci Z. „Vedle mnoha občanů na ní brigádnicky pomáhali snad všichni starší žáci a studenti turnovských škol. Turnováci si tak svoje léta chybějící koupaliště postavili sami. O to tristnější byl jeho neslavný osud, kdy správu krátce po roce 1989 převzali zdejší sportovci a celý areál nechali zdevastovat,“ vzpomněl turnovský patriot a člen Spolku rodáků a přátel Turnova Otakar Grund.

„Bývalo to tady hezké, jenže v devadesátých letech to tu už hodně chátralo. Stejně se sem vždy rád podívám, posadím se na lavičku a vzpomínám, jaké to tady bývávalo,“ popsal šestašedesátiletý Turnovan Josef Válek. Jako dítě se sem chodil vykoupat již na sklonku šedesátých let minulého století. „A jestli se toho dožiji, určitě se tady zase smočím. Jen to už nebude tak divoké jako zamlada,“ pousmál se.

Radnice nechala koupaliště zavézt poté, co se dostal na stůl nápad vybudovat areál Maškovy zahrady. Ten se však realizoval až v dalších letech, venkovní bazén byl otevřen v roce 2016, skoro dvacet let tak museli Turnované do vody buď do řeky nebo jezdit po okolních koupalištích.