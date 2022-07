Mezi novinkami pro tuto sezónu jsou dvě venkovní ohniště. „V případě zájmu se bude oheň rozdělávat dvakrát za den a bude možné si opéci uzeninu vlastní či koupenou u stánku,“ nastínil manažer Maškovy zahrady Tomáš Špinka.

FOTO: Léto se blíží, v Turnově již napouští koupaliště v Maškově zahradě

Vše při starém, a tedy dobrém, hlásí Městské koupaliště v Železném Brodě. „Jen jsme lehce zdražili, celodenní vstupné pro dospělého jsme zvedli o deset korun, nově tak zaplatí 60 korun,“ přiblížil správce Libor Kochánek.

Oblíbené je i koupaliště v obci Frýdštejn nedaleko stejnojmenného hradu. Zájemci tu najdou i kurty jak pro plážový volejbal, tak i kurt s antukovým povrchem a jeden s umělou trávou, kde se každoročně pořádají různé turnaje. Děti si užijí spoustu zábavy na hřišti. Bazén je vhodný jak pro děti, tak pro zdatné plavce, nebo skokany. K dispozici tu jsou dvě skokanská prkna, pro odvážné je tu i klasická třímetrová věž.

Jiráskovo nábřeží se skoro hotové, stavaři se sem ale na chvíli ještě vrátí

Navštěvované je i koupaliště v obci Chuchelna. „Letos máme koupaliště v nájmu poprvé, ceny jsme nezvedali, i když náklady samozřejmě stouply. Uvidíme, jak vše vyjde,“ poznamenal nájemce Lukáš Malý.

Zájemce o poklidné chvíle u vody láká i koupaliště v Lučanech nad Nisou. „Objevila jsem ho až letos. Je tady krásné prostředí, krásně osvěžující voda,“ popsala Jana Košková z Jablonce nad Nisou.

V Koštálově se letos nevykoupají

Letos je uzavřeno oblíbené koupaliště v Košťálově na Semilsku. Prochází kompletní rekonstrukcí, která měla skončit před koupací sezónou. Jenže stroje a stavaři tu stále pracují. „Před vyhlášením výběrového řízení na stavební firmu mě stavební inženýři přesvědčili, že se to dá stihnout od září do června. Nedá,“ poznamenal starosta obce Milan Havlík.

Rekonstrukce bazénu koupaliště byla nutná proto, že bazén byl stavebně a staticky v havarijním stavu. Unikala voda a bylo ji nutné neustále připouštět. Současně se zhoršila kvalita vody z dvou pramenů a nebylo možně tuto vodu už používat. Bylo tedy nutné vybudovat technologii čištění vody. Čištění přes 3 tisíce metrů krychlových vody by při současných cenách elektrické energie bylo provozně smrtící.

Bylo tedy potřeba snížit objem vody v koupališti alespoň o třetinu. „Toho jsme docílili změnou tvaru a hloubky. Dětská část s malou hloubkou, která je vždy více užívána má plochu větší. Plocha pro dospělé plavání obsahuje mimo jiné i 40 metrů plavecké dráhy a také hluboké doskočiště ze skákacího prkna. Tedy základní funkce koupaliště budou zachovány,“ popsal Havlík.

Koupaní zadarmo

Svlažit se je ale možné i ve vodních nádržích, kde se vstupné neplatí. Oblíbená je určitě jablonecká přehrada Mšeno, jejíž takzvaná první nádrž je v létě doslova obsypaná lidmi. Lidé jezdí i do Bedřichova na tamní přírodní koupaliště, oblíbené je i koupaliště v Rychnově u Jablonce. A třeba na Malé Skále je největším lákadlem ke koupání tamní jez, který zadržuje vodu u Žluté plovárny.

Ceny základního celodenního vsupného:

Maškova zahrada, Turnov:

Dospělí: 140,-

Děti nad 120 centimetrů, studenti do 26 let, dospělí nad 60 let: 100,-

Dospělí nad 70 let, ZTP, ZTP/P, doprovod ZTP/P: 60,-

Městské koupaliště Železný Brod:

Dospělí: 60,-

Děti, důchodci, ZTP, ZTP/P: 30,-

Koupaliště Lučany nad Nisou:

Děti do pěti let vstup zdarma

Děti (5 – 15 let): 20,-

Studenti (15 – 18 let): 20,-

Senioři (nad 65 let) a ZTP: 20,-

Dospělý: 40,-

Koupaliště Chuchelna:

Dospělí: 50,-

Děti do 3 let zdarma

Děti 3 až 15 let: 20,-

Koupaliště Frýdštejn:

Dospělí: 50,-

Děti: 25,-

Koupaliště Tanvald:

Děti do 6 let zdarma

Dospělí: 40,-

Děti a důchodci: 20,-

Senior pas: 25,-