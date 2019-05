Koupaliště v Maškově zahradě v Turnově zahajuje sezónu

Turnov – Koupaliště v Maškově zahradě v Turnově zahajuje už tuto sobotu letní sezónu. V prvních dnech bude provozní doba o víkendu vždy od 9:00 do 19:00 hodin. Všední dny bude otevřeno od 14:00 do 19:00 hodin, a to za ceny dopoledního vstupného.

Koupaliště. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Černovský

Na letošek si provozovatel připravil několik novinek. Kromě už avizovaných čipových karet, které by jejich vlastníkům měli kompenzovat zdražení vstupného, budou nově k dispozici slunečníky. Další chystanou novinkou je 18-ti jamkové minigolfové hřiště. Oblíbené atrakce, jako jsou šlapací autíčka či noční koupání s hudbou, zůstávají. V sobotu na Den dětí je vstup návštěvníků do 18ti let zdarma.

Autor: Gabriela Volná Garbová