CHRASTAVA - Město si už vyhlédlo nového nájemce, ten chce však místo vody kemp.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Stehlík Lubomír

Záměr soukromého investora, vybudovat místo městského koupaliště kemp, se obyvatelům Chrastavy příliš nezamlouvá. Kemp pro turisty by sice přivítali, ale raději na jiném místě. Koupaliště se vzdát nechtějí.

Takové hlasy a náměty zazněly na pondělním Večeru se starostou, kam si Michael Canov pozval jediného zájemce o pronájem areálu koupaliště. Ten tak poprvé veřejnosti představil svůj projekt.

„Přišlo poměrně dost lidí. Projekt se jim líbí. Vadí jim však, že by Chrastava definitivně přišla o koupaliště. Navrhovali proto zachovat u kempu alespoň malý bazén. S tím ale nový nájemce nepočítá,“ uvedl starosta Chrastavy Michael Canov.

Město nyní nemá příliš na výběr. Do provozu koupaliště vynakládalo ročně kolem sto tisíc korun a na kompletní rekonstrukci nezbývají peníze. „Raději koupaliště pronajmeme, než abychom ho nechali chátrat,“ dodal starosta.

Lidé rozhodnou v anketě

Konečné rozhodnutí o osudu koupaliště nechá město na samotných obyvatelích. „Na podzim totiž připravujeme anketu, ve které se budou moci k novému projektu vyjádřit,“ sdělil Michael Canov.

Závěrečné slovo pak bude mít rada města a zastupitelstvo, které o dlouhodobém pronájmu rozhodne na základě výsledků ankety.

Zůstane jen brouzdaliště

Případný nájemce Vlastislav Funk chce bazén vybagrovat a na jeho místě zřídit plochy pro sportovní vyžití. Vzniknout má i brouzdaliště pro děti. „Areál je ale potřeba nejprve zrekonstruovat. Přilehlá budova je dost zchátralá a celý pozemek je zanedbaný,“ řekl Funk.

Koupaliště mělo potíže s hygienou

Koupaliště zůstalo uzavřené už v loňském roce. Kvůli znečištěné vodě mělo problémy s hygienou. Chrastavským tak zbývá možnost koupání v nedalekých rybnících. Jeden z nich by radnice ráda využila v budoucnu jako přírodní plovárnu.