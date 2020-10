Krabice od bot: V Libereckém kraji hledají další sběrná místa vánočních dárků

Děti darují dětem. Tak zní podtitul projektu Krabice od bot, jehož další ročník proběhne od 23. listopadu do 6. prosince. Ten by nemohl fungovat bez stovek dobrovolníků, kteří zajišťují dárky pro děti napříč celou republikou. Jelikož v Libereckém kraji je zatím nedostatek sběrných míst, zájemci se mohou hlásit až do 5. října či do naplnění kapacity.

Krabice od bot. Ilustrační foto. | Foto: Diakonie Československé církve evangelické