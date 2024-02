Muž podezřelý z krádeže pracoval na rekonstrukci chalupy v obci Desná na Jablonecku, na začátku února se tam vrátil bez pozvání a chtěl ukrást vyhlídnutý porcelán. Majitelé ho ale vyrušili a nyní ho policie podezřívá se dvou trestných činů.

Na loupež si podezřelý muž přinesl dvě tašky a papírové reklamní letáky, aby kradený starožitný porcelán v hodnotě 25 tisíc korun nepoškodil. Ani to při útěku nepomohlo. Když ho majitelka s manželem vyrušili při činu, utíkal a cestou obě tašky zahodil. Část porcelánového servisu při tom rozbil.

Kdyby majitelé nepřišli, měl by muž snadnou práci. Věděl totiž, kam majitelka u domu ukládá klíč. Pracoval pro firmu, která v chalupě prováděla stavební práce a měl šanci to vypozorovat. Díky tomu věděl také přesně, co se v chalupě nachází. Kromě porcelánu sebral i dva lovecké nože v celkové hodnotě 800 korun.

“V souvislosti s tímto případem vyzýváme k velké obezřetnosti v situacích, kdy při podobných rekonstrukcích objektů svěřujete pracovníkům firem klíče. Myslete na to, že jsou mezi námi tací lidé, kterým stačí opravdu jen malá příležitost, a vaši vloženou důvěru zneužijí ke spáchání trestného činu,” varovala mluvčí libereckých policistů Dagmar Sochorová.

Policie ho nyní podezřívá ze spáchání trestných činů krádež a porušování domovní svobody. “Podezřelý se jich dopustil přesto, že byl již v uplynulých třech letech za takový trestný čin pravomocně odsouzen,” uvedla Sochorová.

