Kraj bude hospodařit s největším rozpočtem v historii. Utratí tři miliardy

Liberecký kraj – Zastupitelé v úterý 28. listopadu schválili krajský rozpočet na rok 2018.

S tolika penězi kraj ještě nikdy nehospodařil. Příjmy i výdaje rozpočtu na příští rok překonají hranici tří miliard. Polepšit by si měly krajské organizace i jejich zaměstnanci. Za rekordní rozpočet můžou především vyšší příjmy. „Ty daňové oproti loňsku vzrostly o tři sta milionů,“ informovala hejtmanova náměstkyně Jitka Volfová. Pro představu, jsou to právě daně, které tvoří drtivou většinu toho, co může kraj utratit. Celková bilance rozpočtu činí 3,13 miliard, z daní má kraj tentokrát získat 2,96 miliardy korun.

Rozpočet je přebytkový. „Přebytečných 97 milionů kraj použije na splacení části svých starých úvěrů,“ vysvětlila Volfová.

MÁLO PENĚZ

Pro rozpočet hlasovalo jednatřicet krajských zastupitelů z pětačtyřiceti, včetně opozičních. Proti byl pouze komunista Stanislav Mackovík, kterému vadí málo peněz ve zdravotnictví.

Jako příklad udává českolipskou nemocnici, kterou kraj vlastní. „Jsou tam obrovské personální rezervy a vybavení nemocnice je nedostatečné. Ten rozpočet na to ale moc nereaguje,“ postěžoval si Mackovík. Vadí mu i málo peněz ve školství nebo v sociální oblasti. Právě sociální služby si ale z příspěvkových organizací polepší asi nejvíce, oproti loňsku o 31 milionů. Osmnáct milionů navíc dostane také záchranka. „Kdybychom se podíleli na rozpočtu my, kladli bychom na zdravotnictví mnohem větší důraz,“ dodal Mackovík.

PŘIPRAVENÁ REZERVA

Víc peněz půjde i do autobusové dopravy. Třeba sedmdesát milionů korun pokryje zvýšení platů řidičů. „Po zkušenostech z letošního roku máme i rezervu 28,5 mil. Kč, kdyby vláda nařídila další navyšování mezd,“ uvedla náměstkyně Jitka Volfová.

Kraj plánuje rovněž investovat. „Příští rok bude zásadní pro čerpání evropských peněz,“ uvedl hejtman Martin Půta. Kraj chce čerpat peníze například na centra odborného vzdělávání nebo na stavby silnic.