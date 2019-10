Aktuálně se na stole objevila třeba idea možné společné předvolební kandidátky Zelených, lidovců a Pirátů. Myšlenku představil současný krajský zastupitel Josef Šedlbauer (Zelení) společně s bývalým náměstkem jabloneckého primátora Štěpánem Matkem (KDU-ČSL) na zářijovém krajském zasedání České pirátské strany. „Přišli jsme s nabídkou, teď se k tomu musí všechny strany postavit. Myslím, že je to dobrá nabídka, která dává smysl. Je dobré spojovat síly za silným tématem,“ uvedl Šedlbauer.

Oním silným tématem má být to, co Šedlbauer souhrnně označuje jako „uzdravení krajiny“, tedy především otázku boje se suchem či péče o krajinu. „Myslím, že v tom má kraj velké možnosti, které nevyužívá,“ vysvětlil Šedlbauer. Případná koalice by podle něj mohla pomýšlet na 15 až 20 procent hlasů. „Nabídl jsem se, že bych ji mohl vést, protože za sebou už mám nějaké zkušenosti a výsledky, ale není to podmínka. Je pro mě důležitější, aby se to téma stalo jedním z hlavních kamenů budoucí krajské koalice,“ dodal Šedlbauer.

Skeptičtí piráti

Piráti aktuálně o nabídce diskutují na svém internetovém fóru. Hlasovat o tom, zda jsou ochotni o koalici vyjednávat, začnou ve čtvrtek, hlasování pak potrvá do pondělí 21. října. Řada členů se ovšem k nabídce už nyní staví skepticky. „Rozhodně si myslím, že koalice s výše zmíněnými stranami nám nemůže přinést nic dobrého. Jejich celkem tristní výsledky například ve volbách do PSP hovoří za vše. Krom toho nejsme ekoteroristi, ale pirátský program je a vždycky byl komplexním souborem řešení,“ napsal například Pirát Filip Mastník.

Zajímavé je, že podobnou otázku Piráti řešili už před čtyřmi lety, tehdy se ale na koalici se Zelenými (ti tehdy kandidovali pod značkou Změna pro Liberecký kraj) nedohodli. Do zastupitelstva kandidovali samostatně a neuspěli, získali totiž jen 3,26 procenta hlasů. Změna skončila šestá se ziskem 7,06 procenta.

Tehdy ovšem byla jiná situace, Piráti takovou sílu jako dnes neměli. Nyní jsou třetí nejsilnější stranou ve Sněmovně a otázkou je, zda by si spoluprací s jinými subjekty neuškodili. Šedlbauer je ale podle svých slov připraven jak s Piráty, tak s lidovci spolupracovat bez ohledu na to, zda budou strany kandidovat společně, či samostatně.

Strana zelených je přitom v Liberci úzce spjatá s hnutím Změna, se kterým v posledních letech kandidovala do několika krajských i komunálních voleb. Předseda Změny Jan Korytář ovšem v rozhovoru pro Deník minulý týden uvedl, že ačkoli za rok na kraj kandidovat chce, součástí zmiňované koalice být neplánuje. „Do voleb asi půjdeme, s kým, to se ještě uvidí,“ odpověděl Korytář.

Ještě je čas

V jiných stranách ještě přípravy na volební klání tak intenzivní nejsou. „My máme před sebou ještě rok práce, tohle je věc, na kterou je ještě čas. Kandidátku budeme řešit asi až na jaře,“ uvedl vítěz předchozích dvou voleb a současný hejtman Martin Půta (Starostové), který zároveň řekl, že zatím nemá představu, zda bude chtít znovu kandidovat, či nikoli.

Čas si ještě dávají také v druhém nejsilnějším hnutí v krajském zastupitelstvu, v hnutí ANO. „Nejprve proběhnou místní sněmy, oblastní sněmy a následně krajský sněm,“ popsala hejtmanova náměstkyně Jitka Volfová (ANO). Krajský sněm, na němž se bude kandidátka schvalovat, by se podle ní měl konat začátkem příštího roku.

Volfová vedla hnutí do minulých voleb, mezitím se ale stala starostkou České Lípy. Přesto opětovnou kandidaturu nevylučuje. „Nechtěla bych předbíhat, vše bude záležet na výsledcích sněmů. Pokud ale dostanu důvěru, samozřejmě budu ráda součástí kandidátky,“ prohlásila.

Krajské volby proběhnou na podzim roku 2020, přesný termín musí ještě vyhlásit prezident. Ty minulé se konaly v roce 2016, drtivě v nich zvítězili Starostové pro Liberecký kraj, kteří utvořili povolební koalici s hnutím ANO, ODS a ČSSD. V opozici zůstali komunisté, Změna pro Liberecký kraj a také společná koalice stran SPO a SPD.