Kraj hledá dopravce. Důležité jsou kromě ceny i kvalitativní parametry

Výroba - Výroba Manipulační dělníci ve výrobě 22 500 Kč

Manipulační dělníci ve výrobě Expedient - manipulant. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22500 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Expedient - manipulant, , Co bude Vaší pracovní náplní?, - příprava zboží k expedici, - příjem materiálu na sklad, - balení zboží, , Co od Vás potřebujeme?, - středoškolské vzdělání (ukončené maturitou), - základní znalost práce na PC, - dobrá fyzická zdatnost /břemena i 20 kg/, - zodpovědnost, , Co uvítáme?, - řidičský průkaz na vysokozdvižný vozík výhodou, , Co Vám nabízíme?, - zaškolení na pozici, - práci ve firmě s rodinnou atmosférou, - firemní akce pro zaměstnance, - příspěvky na stravování a penzijní připojištění, očkování a vitamíny, - bonusy vyplácené na základě hospodářských výsledků firmy, , Životopisy zasílat na e-mailovou adresu: nabory.cz@araymond.com. Pracoviště: A.raymond jablonec s.r.o., Československé armády, č.p. 4609, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Hana Šimáňová, +420 483 358 134.