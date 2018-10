Kraj hledá nové pěstouny. Upozorňuje na to kampaň Týden náhradního rodičovství

Liberecký kraj – O pěstounství přemýšlela Kateřina Kamenická ze Cvikova od mládí. Když její vlastní potomci odrostli, vzala si s manželem do náhradní péče dvě malé děti, které do rozvětvené rodiny výborně zapadly.

Ilustrační foto.Foto: Dobrá rodina

„Občas nám někdo z našeho okolí vyjádří obdiv. Mně ale to, co děláme, přijde normální,“ říká pěstounka. Oslovit nové potenciální zájemce a vzbudit větší zájem o pěstounskou péči má za cíl Týden náhradního rodičovství, který nabídne řadu akcí po celém Libereckém kraji.

Ke kampani se připojila i novoborská organizace Rodina v centru, která podporuje téměř 60 pěstounských rodin z regionu. Na úterní odpoledne připravila den otevřených dveří v Komunitním centru v Nemocniční ulici. Návštěvníci si budou moci mimo jiné vyzkoušet techniku rytí diprofilovým perem do skla a zvěčnit svůj podpis na speciální křišťálovou vázu. Ta půjde následně do dražby a její výtěžek pěstounským rodinám. „Chceme nasbírat nejméně stovku podpisů a podpořit rodiny, kde peníze někdy citelně chybí,“ vysvětluje Jana Matyášová z Rodiny v centru.

PODPORA OD HOKEJISTY

Jako první se na vázu zvěčnil liberecký hokejista Martin Bulíř, který je mediální tváří letošního Týdne náhradního rodičovství. „Sám jsem se nedávno stal otcem a myslím, že je pro děti moc důležité, aby zažily lásku a teplo domova a aby to jednou uměly předat svým dětem,“ podotýká útočník Bílých Tygrů.

Kampaň upozorňuje na fakt, že v kraji není tolik pěstounů, kolik by bylo potřeba. Loni šlo do náhradní péče pouze 11 dětí. Těch, které nemají to štěstí mít vlastní domov a rodinu, jsou ale desítky. „Krajský úřad vloni zaevidoval deset žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči a 18 o přechodovou. V ústavních zařízeních žije nyní přitom přibližně sto dětí, kterým by bylo potřeba zprostředkovat pěstounskou péči,“ upozornil náměstek hejtmana pro sociální oblast Pavel Svoboda.

V úterý se veřejnosti otevře i Centrum pro rodinu Náruč v Turnově. Ve středu si mohou zájemci přijít poslechnout příspěvky na téma pěstounské péče přímo na liberecký krajský úřad a do kina Crystal v České Lípě, které promítne od 17 hodin tematický dokument Den pro náhradní rodičovství. V Tanvaldu se na čtvrtek chystá rodinná hra a páteční večer bude problematice pěstounství patřit program v Kině Varšava v Liberci.

16. 10.S Rodinou za křišťálem, Rodina v centru Nový Bor od 13 do 19 hodin

I děti se dají pěstovat…, Centrum pro rodinu Náruč Turnov a na náměstí Českého ráje od 12 do 17

17. 10.Den pro náhradní rodičovství, Kino Crystal Česká Lípa v 17

Minikonference v kavárně DOO-BOP Česká Lípa od 10 do 12

Prohlídka Centra pro pěstounské rodiny Česká Lípa od 12.15 do 13

4x o pěstounské péči, Krajský úřad Libereckého kraje od 14 do 18

18. 10.Rodinná cesta za pokladem, MDC Maják Tanvald od 16.30

Náhradní rodinná péče – Šance na nový začátek, Městský úřad Železný Brod od 13 do 15.30

19. 10.Příběhy pěstounství v nás a kolem nás, Kino Varšava v Liberci, od 18