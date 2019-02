Kraj Ještěd nevzdal, peníze mu ale chybí

Liberec – Skvost moderní architektury a televizní vysílač Ještěd je na prodej. A koupit si ho může i soukromník. Tento fakt přijali Liberečané s nevolí, neboť jsou přesvědčeni, že by měl náležet do majetku kraje, který podle některých informací boj o něj definitivně vzdal. To ale není tak docela pravda.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Šimr Petr

„Myšlenka koupě Ještědu Libereckým krajem žije dál. Bohužel, ale nemá cenu o ni uvažovat dříve, než seženeme peníze na rekonstrukci, jimiž je prodej podmíněn,“ uvádí tiskový mluvčí hejtmanství Jiří Langer. Právě částka na rekonstrukci, ale může být největší kámen úrazu. V současné době už totiž její předpokládaný odhad vystoupal na 400 tisíc korun. Přesto hejtmanství pracuje na návrhu projektu pro ministerstvo kultury, na jehož základě by o koupi Ještědu usilovalo. Projekt připravuje krajský odbor památek, za který je odpovědna radní Lidie Vajnerová. I ta ovšem potvrzuje, že jeho úspěch je odvislý od dotací z Evropské unie, o které lze navíc zažádat až v průběhu nadcházejícího období, což představuje další časovou prodlevu. Navíc ve srovnání s minulostí se nyní podmínky při čerpání evropských peněz ještě o něco ztíží. „Do této chvíle si dotace udělovaná na rekonstrukci objektů žádala patnáctiprocentní finanční spoluúčast. Nyní se ale proslýchá, že by se měla pohybovat až kolem padesáti procent. Za takových okolností bude opravdu obtížné shromáždit dvě stě miliónů korun,“ uvádí krajská radní.

Autor: Ivan Šiler