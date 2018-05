Kraj má svou Magnesii Literu. Soutěži dominoval místopis

Liberecký kraj – Soutěž Kniha roku zná vítěze. V prvním ročníku, který vyhlásil Liberecký kraj, sklízely ceny hlavně populárně naučné tituly.

Dominik Rubáš.Foto: www.prirodapodjestedi.cz

Týdny a měsíce strávil mladý učitel a přírodovědec Dominik Rubáš z Českého Dubu na Liberecku ve fascinující krajině Podještědí. Nachodil stovky kilometrů, nafotil stovky snímků, srovnával údaje z nových i starých map, objevoval památné stromy, prameny a vzácnou květenu i místa, která vás zasáhnou svou krásou, přestože k nim nevede žádný průvodce.

Výsledkem byla kniha Přírodní klenoty Podještědí, doplněná kromě faktografických údajů a fotografií také mapami, rozborem vody místních pramenů a obsáhlým slovníkem geologických výrazů. Publikace získala ocenění Kniha roku Libereckého kraje. Ankety, kterou v letošním roce vyhlásil Liberecký kraj.

„Kniha Dominika Rubáše i příběh jejího vzniku mě velmi zaujal. To, jak se ten člověk pro něco rozhodl a šel za tím, mohu před ním jen smeknout,“ netajila se krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová.

AUTORA TĚŠÍ POZITIVNÍ OHLASY ČTENÁŘŮ

„Je to pro mě samozřejmě velké zadostiučinění a radost,“ popsal své pocity autor. Jedním dechem ale dodal, že ještě víc než samotná cena ho těší reakce čtenářů. „Když mi napíší rodiče, že si podle mé knížky udělali výlet s dětmi, a co jim mohli ukázat, je to vlastně to, proč jsem tu knížku dělal,“ dodal.

Knížka byla oceněná v kategorii Populárně naučná literatura. Spolu s ní odborná porota, kterou tvořila kromě Vinklátové ředitelka krajské knihovny Blanka Konvalinková, šéf nakladatelství Academia Jiří Padevět, grafik Radek Sidun nebo knihkupec Martin Fryč, ocenila také publikaci Od mlýnů k továrnám s podtitulem Výrobní stavby na Frýdlantsku památkáře Petra Freiwilliga.

V kategorii Monografie a výtvarná publikace vyhrál kolektiv autorů s knihou Vincenz Janke podmalby na skle, kterou do soutěže přihlásilo Severočeské muzeum v Liberci. Zvláštní cenu Libereckého kraje za mimořádný přínos v oblasti literatury získal Miloslav Nevrlý za zásluhy v oblasti regionální literatury. Cenu čtenářů získal román ze žánru fantasy Ve stínu rudé věže autorky Karolíny Francové.

Cílem ankety bylo ocenit autory a nakladatele za mimořádnou knihu, která se nějakým způsobem váže ke kraji. O ocenění se ucházelo celkem 27 titulů v šesti kategoriích. „Jsem ráda, že se soutěž hned v prvním ročníku setkala s takovým ohlasem,“ ocenila Květa Vinklátová.

O tom, že vyhlašovatelé nasadili soutěži vysokou laťku, svědčí fakt, že ve dvou kategoriích nebyla udělena žádná cena. „Dohodli jsme se, že chceme ocenit skutečně vysokou kvalitu a ne jen za každou cenu vyhlásit vítěze kategorie,“ doplnila Vinklátová.

NEJVĚTŠÍ BOLESTÍ KNIH? NEVALNÁ ÚPRAVA

Největší vadou na kráse je podle ní grafická úprava knih, která je velmi nákladná. U skutečně hodnotných publikací, například výtvarných monografií, jdou výrobní náklady do statisíců, což se pochopitelně odrazí na prodejní ceně. A tak se nakladatelé, ale i sami autoři snaží ušetřit. Jenže nejen samotnému obsahu, ale i podobě knížky by se podle Vinklátové měla věnovat určitá pozornost. „Proto jsme se rozhodli požádat typografa Radka Siduna, aby pro nakladatele uspořádal seminář,“ zmínila radní jeden z důležitých aspektů soutěže.

Anketu chce Liberecký kraj vyhlásit i v příštím roce. „Myslím, že její obliba ještě poroste,“ domnívá se další z porotců, knihkupec Martin Fryč. Svá slova dokládá anketou čtenářů, ve které jen na stránkách regionálního Deníku hlasovalo přes pět stovek lidí.„Myslím si, že dobré knihy si zaslouží, abychom se na ně dívali nejen z republikového pohledu, jako třeba při ocenění Magnesia Litera, ale i úhlem regionu,“ říká Fryč, podle nějž patří regionální literatura k nejoblíbenějším žánrům vůbec.

Mezi nejžádanějšími autory figuruje zcela jednoznačně oceněný spisovatel Miloslav Nevrlý. „Nové vydání Karpatských her patřilo loni mezi nejprodávanější tituly vůbec,“ doložil knihkupec. Z kategorie populárně naučných publikací se pak nejvíce prodávaly právě Přírodní klenoty Podještědí Dominika Rubáše.