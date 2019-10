S televizním a rozhlasovým moderátorem Václavem Žmolíkem se Deník setkal v Jablonci nad Nisou. Na bývalé faře, v památníku etnografů manželů Scheybalových, právě natáčel nový díl pro svůj rozhlasový pořad v Českém rozhlasu. Přestože díky pořadu zná naši zemi jako málokdo druhý, bylo pro něj velkým překvapením, když jsme zavítali do podzemního sklípku přímo v centru města. Ostatně kde jinde.

Václav Žmolík. Moderátor a publicista provede novým cestopisem | Foto: Česká televize

Tématem rozhovoru byla totiž jeho nedávno vydaná knížka Krajinou vína, v níž se věnuje jednotlivým odrůdám, které se u nás pěstují, a zároveň zavádí čtenáře do známých, ale i zcela neznámých vinařských koutů a seznamuje je s vinařskými rody i historkami, které se s tradicí pěstování vína u nás pojí. Krajinami vína putoval Václav Žmolík na kole. „Najel jsem desítky a desítky kilometrů, ale přiznám se, že jsem se usmíval jen do kamery, v kopcích už to bylo horší. Ale nechtěl jsem, aby trasy vedly jen na mapě. Odměnou jsou mi lidé, kteří mi píšou, že se na kole vydali právě podle mého cestopisu,“ vylíčil.