Liberecký kraj – Klobása s medvědím česnekem, makové svatební koláčky nebo jablečný mošt. To jsou jen některé z produktů, kterým ve středu navrhla odborná komise udělení značky Regionální potravina Libereckého kraje 2019.

Regionální potravina Liberecký kraj 2019. | Foto: Deník / Dominika Glaserová

„Jsem rád, že tu je soutěž, která na potraviny upozorní. Lidé při nákupech pak začnou přemýšlet jinak. Ocení kvalitu i když to stojí o něco více než v supermarketech,“ říká radní pro zemědělství a životní prostředí Jiří Löffelmann. Do soutěže se mohou hlásit malí a střední zemědělci. Oceněný výrobek pak získá právo užívat značku Regionální potravina na obalu výrobku po dobu čtyř let.