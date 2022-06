Centrum bude od 1. července otevřeno v čase v pondělí od 8 do 17 hodin a od úterý do pátku od 8 do 15 hodin. „Všechny osoby, které projdou registračním procesem včetně zaregistrování se u zdravotní pojišťovny, mají nárok na hrazenou zdravotní péči. Sjednání zdravotního pojištění v uprchlickém centru však není podmínkou. K veřejnému zdravotnímu pojištění je nutné se přihlásit po získání víza do 30 dnů, a to na kterékoliv pobočce jakékoliv zdravotní pojišťovny v České republice,“ uvedl Vladimír Richter, radní pro resort zdravotnictví.