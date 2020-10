Za zavřenými dveřmi a s obrovskou euforií. Tak v sobotu 3. října slavili výsledek hlasování vítězní Starostové. K očekávání výsledků, které ještě začátkem září preferovaly v průzkumu hnutí ANO, se sešli ve vratislavických Desítkách.

Zdroj: Deník Poslušni koronavirovým přikázáním, zůstali striktně za zavřenými dveřmi. Novináře pustili pouze na dvě plánované tiskové konference. Kromě hejtmana Martina Půty se z výsledků patrně nejvíc radoval senátor Michael Canov. „V Chrastavě mě volilo víc lidí než hejtmana,“ pochlubil se preferenčními hlasy. „Jsem rád, že mě v Chrastavě přeskočil Michael Canov, v Semilech Lena Mlejnková nebo v Turnově pan Hocke. Je vidět, že lidé volí své starosty, s jejichž prací jsou spokojení,“ okomentoval průběžné výsledky Půta.

Na velké oslavy ale nebylo mnoho času, ještě večer začalo koaliční vyjednávání s nováčky krajských voleb, Piráty. Ti očekávali výsledky v libereckém Kultivaru. I přesto, že dosáhli třetího největšího výsledku, euforie se nekonala. Evidentně čekali víc než necelých 10 procent. Zmíněný průzkum hovořil o minimálně 16 procentech. „Na to, že jsme startovali z nuly, je to úspěch,“ zaznělo ve štábu, který přijel posílit i pirátský poslanec Tomáš Martínek z České Lípy.

O poznání tísnivější atmosféra byla cítit v liberecké Deltě, kde čekal na výsledky štáb hnutí ANO. Tomu předvolební průzkum sliboval 29 procent. Sloupec na volebním grafu se ale nakonec zastavil těsně pod 18 procenty. „Je to lepší výsledek než před čtyřmi lety,“ zhodnotila lídryně Jitka Volfová a připomněla, že v 45členném zastupitelstvu získali o jedno křeslo navíc. „Věřím, že jsme za čtyři roky odvedli dobrý kus práce a rádi bychom v tom pokračovali,“ doplnila. Úsměv se jí na tváři rozzářil ale jen před objektivem.

Absolutní propad zaznamenala hnutí, která sázela na ekologii, ale přes pětiprocentní hranici se do krajského zastupitelstva nedostala. Pro KRAJinu Josefa Šedlbauera hlasovalo 4,02 procenta voličů. Za debakl označil výsledek voleb Jan Korytář. „Změna, kterou jsem vedl, v nich zcela propadla. Mrzí mě to s ohledem na naše voliče, podporovatele i lidi, co šli na naši kandidátku. Nesu za to hlavní odpovědnost a vyvodím z toho patřičné důsledky,“ napsal na svém facebookovém profilu.

Koalice Společně pro Liberecký kraj, která spojila TOP 09, KDU-ČSL a nestraníky, získala 3,83 %. „Upřímně – věřil jsem, že výsledek bude lepší, ten potenciál tam byl, ale je třeba nalít si čistého vína. Síla Starostů pro Liberecký kraj je velká, stejně jako ODS, která tu má zavedené voliče. Na druhou stranu jsme udělali vše, co bylo v našich silách, máme čisté svědomí,“ shrnul za své spolustraníky teprve 23letý student Vojtěch Miler. Lídři už kolem osmé v salonku liberecké Radnice chyběli. Nebylo co slavit. Veselo nebylo ani ve štábu ČSSD, která má v Liberci silné předválečné tradice a výsledky očekávala v duchu tradice v dělnické hospodě na Letce.