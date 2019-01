Liberec - Krajský soud v Liberci v pondělí zamítl žalobu na neplatnost voleb v Libereckém kraji. Vyslovení neplatnosti voleb se domáhala Šárka Brožková z Jablonce nad Nisou, která zaměnila obálky při hlasování do Senátu a do krajského zastupitelstva.

Volby v Libereckém kraji - Donín. | Foto: Deník / Vít Černý

Její hlas tak byl v obou případech neplatný. "Podle soudu byly obálky barevně odlišeny, a zákon tak porušen nebyl. Výsledky voleb jsou platné," píše se na úřední desce liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Liberecký soud dostal jedinou žalobu na neplatnost voleb 24. října. Navrhovatelka se domáhala vyslovení neplatnosti hlasování v rámci senátního obvodu 35 Jablonecko.

Kritizovala nedostatečně barevně odlišené obálky v nichž se odevzdávaly hlasovací lístky. Obálky byly podle Brožkové v nevýrazné žluté a šedé barvě, čímž došlo ke zmatení voličů. Podobnou stížnost řešil soud i před čtyřmi lety při souběhu krajských a senátních voleb na Českolipsku. Také zamítavě.

Podle soudce zákon porušen nebyl. Jablonecký magistrát šel navíc nad rámec svých povinností, když do obálek, v nichž byly distribuovány volební lístky, vkládal vlastní informační leták.

Ten voliče informoval, že hlasovací lístek pro volby do Senátu je třeba vkládat do žluté úřední obálky a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva do šedé. Vzory obálek visely i za plentami ve volebních místnostech a členové komise navíc ústně voliče upozorňovali, do které obálky, jaký lístek patří.

I přesto provázel volby v Libereckém kraji vysoký počet neplatných hlasů, což potvrzují údaje z Českého statistického úřadu. V krajských volbách musely komise vyřadit 5627 volebních lístků, což je 4,16 procenta odevzdaných hlasů. Ještě horší byla podle informací (ČSÚ) situace v senátních volbách na Jablonecku, kde bylo v prvním kole neplatných obálek 4569, tedy 10,85 procenta.

"Pomohlo by, kdyby jedna z obálek byla viditelně označena třeba razítkem Senát, už jsme to navrhovali v minulosti," řekla vedoucí oddělení voleb Krajského úřadu v Liberci Pavlína Kroupová.

V Libereckém kraji přišlo ke krajským volbám 38,55 procenta z 351.263 oprávněných voličů. O 45 křesel v krajském zastupitelstvu se utkalo 761 kandidátů z 20 politických stran a hnutí.

Krajské volby vyhráli Starostové pro Liberecký kraj a získali 13 mandátů. Druzí byli komunisté a třetí Změna pro Liberecký kraj, získaly po deseti křeslech. Čtvrtá skončila ČSSD a má sedm mandátů a pět jich obsadila ODS. O místo v Senátu za Jablonecko se ucházelo deset kandidátů, zvítězil Jaroslav Zeman (ODS).

V čele kraje bude stát koalice vítězných Starostů pro Liberecký kraj a třetí Změny pro Liberecký kraj, která má v zastupitelstvu těsnou většinu 23 mandátů. Ustavující zastupitelstvo by se podle předběžných informací mělo uskutečnit až v pátek 30. listopadu. Potvrdil to odstupující hejtman Stanislav Eichler (ČSSD).