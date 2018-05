Krajský zastupitel Vladimír Mastník končí, údajně jej obvinila policie

Liberec – Zastupitel Mastník končí po sedmi letech, informace o obvinění odmítl komentovat.

Vladimír Mastník.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Krajský zastupitel a bývalý radní pro dopravu Vladimír Mastník (Starostové) rezignuje příští týden na post zastupitele. „Rozhodl jsem se tak, protože jsem již několik let v penzi, chci mít pohodu a čas na rodinu,“ potvrdil Mastník Deníku. Podle dnešních informací serveru Náš Liberec, který se odkazuje na důvěryhodné zdroje, je Mastník jedním z obviněných v korupční kauze okolo libereckého dopravního podniku. „K tomu se nebudu vyjadřovat,“ uvedl Mastník.

Policie zasahovala v dubnu jak v sídle dopravního podniku, tak ve firmách BusLine či Eurovia. Celkem obvinila devět lidí, tři z nich chtěla vzít do vazby, což soud zamítl. Mezi obviněnými je předseda představenstva Pavel Šulc, bývalý ředitel Luboš Wejnar i Jiří Vařil spojený s firmou BusLine. O dalších jménech se jen spekuluje. „K případu zatím bližší informace podávat nebudeme,“ zopakoval v pátek Deníku mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Informaci o Mastníkovi nepotvrdil ani hejtman Libereckého kraje a předseda Starostů Martin Půta. „O obvinění nic oficiálně nevím, slyšel jsem pouze nějaké spekulace,“ řekl. Podle serveru Náš Liberec se obvinění má týkat přijetí úplatku od osob spojených s firmou BusLine. Peníze měly Mastníkovi zafinancovat volební kampaň. „Mohu vyloučit, že by ty peníze figurovaly v kampani Starostů. Jestli pan Mastník něco financoval, tak svoji vlastní kampaň,“ uvedl Půta. Celá kampaň Starostů je podle něj evidovaná na transparentním účtu.

Vladimír Mastník však před volbami v roce 2016 rozeslal obyvatelům do schránek letáky s výzvou, aby ho kroužkovali. „Vzbudilo to velký rozruch, lidé na kandidátce nad ním to brali jako podraz. Když jsme ho tehdy požádali, aby nám zdokladoval, z čeho to zaplatil, ukázal nám výpis ze svého účtu,“ popsal Půta.

Mastník jako jediný z koaličních zastupitelů dlouhodobě vystupuje proti záměru kraje zřídit vlastního autobusového dopravce nebo majetkově vstoupit do ČSAD Liberec. Tento záměr se nelíbí také právě dopravci BusLine, který jej napadl u antimonopolního úřadu. BusLine v současnosti zajišťuje dopravu na Jablonecku a Semilsku, vznik krajského dopravce by ho pravděpodobně o výkony připravil. Vladimír Mastník byl dlouholetý starosta Lomnice nad Popelkou, v krajském zastupitelstvu sedí od roku 2012. V letech 2012-2016 byl radním pro oblast dopravy.