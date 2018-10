Krajští silničáři se zimy nebojí. „Jsme připraveni,“ hlásí

Liberecký kraj – Celkem 12 tisíc tun soli a 16 tisíc tun inertního posypu mají na letošní zimu připraveno krajští silničáři. Zima se na horách přihlásila už o víkendu.

Silničáři jsou připraveni.Foto: Facebook Silnice LK

Bílý vrcholek Ještědu, zasněžené Jizerky, sněhový poprašek na úpatí Krkonoš. Zima o sobě v neděli dala poprvé vědět, byť jen nakrátko. I když meteorologové předpovídají ode dneška návrat babího léta, silničáře by nevyhnutelné zimní počasí nemělo zaskočit. Ať už naplno udeří kdykoliv.

Kraj schválil minulý týden plán zimní údržby a silničáři hlásí: Jsme připraveni! „V současné době máme na skladě celkem 12 tisíc tun posypové soli a 16 tisíc tun inertního posypu. Na letošní zimu jsme připraveni,“ uvedl Petr Šén, generální ředitel společnosti Silnice Libereckého kraje, která má údržbu silnic druhé a třetí třídy na starosti.

Podle jeho slov je připraven nejen posypový materiál, ale i technika. Krajští silničáři mají k dispozici přes 70 sypačů a okolo čtyř desítek traktorů. „Na území celého kraje máme navíc k dispozici více než deset sněhových fréz a metačů a celkem sedmnáct nakladačů,“ vyjmenoval Šén.

Krajští silničáři budou mít na starosti přes dva tisíce kilometrů silnic. Na seznam nově přibyla i silnice z Nového Města pod Smrkem do Jindřichovic. Novinky se dotknou místních komunikací v úseku Roveň Všelibice na Českodubsku nebo silnici v obci Bzí na Železnobrodsku, kde se na rozdíl od minulých let bude solit.

POČÍTEJTE SE ZMĚNAMI

Bez údržby zůstane naopak 65 kilometrů silnic, které jsou podle kraje jen málo využívané. Na některých silnicích pak přibudou značky „zimní výbava“. Celkově jich bude čtrnáct a řidiče budou informovat o nutnosti použití zimních pneumatik. Nově se objeví například na silnicích ve Stromkovicích a Bratrouchově na Semilsku.

„Rád bych vyzval řidiče, aby nepodceňovali výměnu pneumatik a nečekali až na první sníh,“ varoval náměstek hejtmana Marek Pieter. „Zákon ukládá, že řidiči musí používat zimní pneumatiky po celé zimní období, od 1. listopadu do konce března,“ zdůraznila policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Nepřipravenost řidičů bývá zpravidla kamenem úrazů na silnici 1. třídy z Tanvaldu do Harrachova, kritický bývá při prvních námrazách a poryvech sněhu na silnici z Desné na Příchovice, kterou blokuje kamionová doprava.

MILIONY NA ÚDRŽBU

Liberecký kraj vyčlenil na zimní údržbu krajských silnic jen pro letošek 45 milionů korun. „V odsouhlaseném rozpočtovém výhledu na celý rok 2019 je to částka 129 milionů,“ vysvětlil náměstek hejtmana Marek Pieter. Podle něj je to zhruba o 20 milionů více než loni. Netýká se to však hlavních tahů. „Zimní údržba na silnicích I. tříd není součástí schvalovaného plánu zimní údržby, protože nejsou v majetku Libereckého kraje, stará se o ně Ředitelství silnic a dálnic,“ vysvětlil mluvčí kraje Filip Trdla.

ZATÍM MAJÍ KLID

I když se už včera objevily ve vyšších polohách kraje první vločky, v dalších dnech si silničáři mohou dát pohov. „Je to jen takový výkřik, zatím jsme v klidu, navíc nás teď zase čekají téměř letní teploty,“ potvrdil včera jeden z dispečerů údržby.

Letošní listopad má být podle meteorologů extrémně teplý. Teploty, které obvykle provázejí spíš babí léto než dušičkový čas, nás mají provázet hlavně v tomto týdnu. Až do neděle by se měly pohybovat kolem 13 až 15 stupňů Celsia, v úterý se v některých částech kraje, hlavně na Českolipsku a Semilsku, ale dokonce i v samotném Liberci mají vyšplhat až na 18 stupňů. Po příjemných teplotách, které budou provázet tento týden, se postupně začne ochlazovat. V dalších třech týdnech budou teploty postupně klesat postupně z 12 až ke 4 stupňům, v noci pak k nule.