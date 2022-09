„Krakonošovo tajemství má podle mě v sobě všechny atributy současné atraktivní a žánrově rozmanité pohádky,“ sdělil režisér Peter Bebjak. Samotné natáčení trvalo přes dvacet dní a aktuálně pracují na střihu.

Krkonoše jsou oblíbené hory autorky scénáře pohádky a kreativní producentky České televize Barbary Johnsonové. Literatura o Krakonošovi zabírá v její knihovně několik polic. „Považuji ho za nesmírně zajímavou postavu, takže mi přišla škoda, že se mu televizní pohádky tak vyhýbají, nebo se v nich objeví jen okrajově a vlastně se o něm moc nedozvíme,“ svěřila se Deníku.

Podle ní patří rozporuplná a tajemná postava Krakonoše k nejzajímavějším hrdinům našich pověstí a pohádek. „Ani vědci se neshodnou na tom, kdo vlastně Krakonoš je a odkud se vzal. Náš příběh přináší jednu z možných odpovědí na tuto věčnou otázku,“ dodala.

Méně vousů

Stejně jako večerníčkový Krakonoš ztvárněný Františkem Peterkou, i ten v pohádce Krakonošovo tajemství vychází z tradiční podoby. Jen bude o trochu méně schovaný pod houštinou vousů, takže mu bude více vidět do tváře.

„Krakonoš byl pro mé dětství zcela zásadním hrdinou díky Františku Peterkovi a Krkonošským pohádkám. V té naší je ale postava pána hor jiná a rovnou mohu slíbit jisté překvapení. Pro mě je poctou zahrát si v pohádce. Obzvláště pak, když je jako tato dobře napsaná, má dobré obsazení a výborného režiséra. Jsem velký milovník Krkonoš, takže tím větší mám z role radost,“ zdůraznil nový pán hor David Švehlík.

Štědrovečerní pohádky patří na České televizi k jedněm z nejsledovanějších pořadů. Premiéru loňské pohádky O vánoční hvězdě si nenechalo ujít 3,326 milionu diváků starších čtyř let (s podílem na sledovanosti 62,98 %), předloňskou pohádku Jak si nevzít princeznu 3,245 milionu (s podílem na sledovanosti 63,26 %) a Princeznu a půl království z roku 2019 celkem 3,038 milionu lidí (s podílem na sledovanosti 64,26 %).

„Všechny tři pohádky se zároveň staly nejen nejsledovanějším pořadem vánočního programu všech tuzemských vysílatelů, ale v daném roce i nejsledovanějším pořadem vůbec. Současně všechny patří k TOP 5 nejsledovanějším štědrovečerním pohádkám ČT od roku 2005,“ informovala tisková mluvčí České televize Karolína Blinková.

Samotný Liberec, potažmo Liberecký kraj, si filmaři v poslední době oblíbili. Natáčela se tu řada pohádek, ať už Hodinářův učeň, Tajemství staré bambitky či Tři bratři. Výhledově by se mělo v Liberci natáčet v první polovině října. „Detaily prozatím vyzrazovat nemůžeme. V první polovině letošního roku zavítali na obhlídku prostor liberecké radnice tři filmové společnosti. Radnice je velmi oblíbenou lokací filmařů, a tak není vyloučeno, že by se do konce roku mohlo natáčet v Liberci ještě něco dalšího,“ dodala Monika Filová z Liberec Film Office.

Scénář pohádkového filmu Krakonošovo tajemství zavede příznivce pohádkových příběhů na zámek Hůrka do podhůří Krkonoš. Do něj přijíždí jeho nový majitel Štěpán se svojí snoubenkou – krásnou komtesou Blankou – a mladším bratrem Adamem. Cestou Štěpánův kočár nešťastně srazí kolemjdoucí dívku, Adam jí pomůže a ona se do něj zamiluje. Naplní se jejich láska? Jakou záhadu skrývá starý obraz na zámku Hůrka a co strašlivého se v horách odehrálo? A konečně – jaký příběh nakonec napíše národopisec Jiráček, který sbírá místní pověsti a nevychází z údivu nad tím, že zdejší lidé stále věří v Krakonoše… Tyto a mnohé další otázky, včetně té nejzásadnější, kdo je vlastně Krakonoš a jaké je jeho největší tajemství, poodhalí už o Vánocích nová pohádka České televize.