Krásné ženy, šaty a bižuterie. Jablonecké Eurocentrum ozdobila módní přehlídka

Ve čtvrtek 21. dubna se pod záštitou Svazu výrobců skla a bižuterie uskutečnil odložený 10. ročník módní přehlídky Made in Jablonec s podtitulem Show Must Go One. Jubilejní ročník byl plánován již na rok 2021, kdy ale nemohl proběhnout kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Desátý ročník módní přehlídky Made in Jablonec. | Foto: Martin Kubišta

I na letošní přehlídce Made in Jablonec 2022 bižuterní modely předvedly krásné dívky z Miss České republiky. Modely připravilo dvacet týmů, oděvní část připravilo osmnáct oděvních salonů a dvě školy. O doplňky se postaralo sedmnáct firem a tři školy. Každá škola se plnohodnotně zapojila do týmu oděvní designér nebo designér bižuterie. Každý tým vytvořil 3 modely, které byly součástí módní přehlídky. Studenti tak dostávají unikátní možnost spolupracovat s velkými hráči, jako jsou například firmy Preciosa Beauty, Fabos, JSB a podobně. Výsledkem je profesionální prezentace.