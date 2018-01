KRÁTCE: Co se bude dít na Jablonecku? Přinášíme stručný přehled

Jablonecko – Přinášíme několik pozvánek na akce, které proběhnou v nejbližších dnech.

Jablonecký deník. Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Zbranek

V Centru pro rodinu se můžete setkat s fyzioterapeutkou

Jablonec nad Nisou – Do Centra pro rodinu Jablíčko zavítá ve středu 24. ledna odborná fyzioterapeutka a to v době od 10 do 11 hodin. V té době sem mohou zavítat maminky, které by se rády poradily v oblasti vývoje malých dětí a to do tří let. Zájemci se zde dozví mnoho informací a naučí se, jak své děti podpořit, pokud se potýkají například s oslabením břišních svalů či vadným držením těla.

Veřejnosti zahrají absolventi Základní umělecké školy

Semily – V pondělí proběhne v Kulturním centru Golf v pořadí již čtvrtý koncert Kruhu přátel hudby. Na lednovém koncertě účinkují tradičně absolventi Základní umělecké školy Semily, v současnosti studenti konzervatoří a vysokých škol. Studentský koncert začíná v 19:30.

Čtveřice žen vám přiblíží život slavné Emy Destinové

Turnov – Velice úsměvné povídání s názvem Commedia finita v sobě zahrnuje autentické ukázky světových árií operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo české povahy. Ema Destinová mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima čtyř žen, učitelky hudby, uklízečky, placené společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání známých hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty. Divadelní představení se koná v pondělí od 19:30 v Městském divadle.

Nahlédněte do reálného světa Severní Koreje a místních

Železný Brod – Cestovatel Milan Bureš přiblíží historii a současnost Severní Koreje. Jako jeden z mála cestovatelů měl tento dobrodruh možnost navštívit a zdokumentovat Severní Koreu a nyní se chce o své zážitky podělit s širokou veřejností. Pokud vás láká cestování a příjemné promítání, přijďte v pondělí od 18 hodin do KC Kina.