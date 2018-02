KRÁTCE: Co se děje na Jablonecku? Přečtěte si stručné zprávy

Jablonecko – Přinášíme krátké zprávy z vašeho okolí, tentokrát z Jablonce, Plavů a Jilemnicka.

Jablonecký deník. Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Zbranek

Policisté preventivně navštěvovali studenty

Jablonec nad Nisou – Od začátku letošního roku navštěvovala Městská policie Jablonec žáky a studenty středních škol a učilišť. Cílem celkem pěti přednášek bylo přiblížit nejen zaměstnání policisty, ale také například kamerový systém či tabákový zákon. Přednášky tvořené městskou policií a oddělením sociálně právní ochrany dětí navštívilo celkově 208 dětí. Akce je každoroční preventivní záležitostí.

Virtuální univerzita třetího věku opět započne tento týden

Jablonec nad Nisou – V úterý 6. února odstartuje další kurz Virtuální univerzity třetího věku. První hodina proběhne v Městské knihovně a to od 14 hodin. Tématem první lekce je Gian Lorenzo Bernini aneb genius evropského baroka.

Podnikatelé a řemeslníci se mohou připojit k webu

Jilemnicko – Do portálu svaz obcí Jilemnicko se nyní mohou připojit podnikatelé v oblasti ubytování, stravování a poskytování služeb. Zároveň je možné zde aktualizovat, případně přidat, nové informace. Portál slouží jako podpora cestovního ruchu. V případě zájmu navštivte stránky www.jilemnicko-so.cz.

Pošta v Plavech bude po celý týden fungovat jen částečně

Plavy – Z důvodu nemoci bude provoz místní pošty v tomto týdnu omezen. Pošta tedy bude otevřena v pondělí, ve středu a v pátek v dopoledních hodinách, a to konkrétně od 8 do 11 hodin a v úterý a ve čtvrtek odpoledne od 13:30 do 16 hodin. V následujícím týdnu by měl být již původní provoz pošty obnoven.