KRÁTCE: Co se děje na Jablonecku? Přečtěte si stručný přehled

Jablonecko – Přinášíme přehled krátkých zpráv z vašeho okolí, tentokrát z Jablonce, Smržovky, Tanvaldu či Turnova.

Jablonecký deník. Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Zbranek

Město Smržovka již třetím rokem hledá fotografie

Smržovka – Již třetím rokem se snaží vedení města oslovit fotografy, kteří na svých snímcích zachycují město, přírodu v okolí či akce zde pořádané. Pokud by se podařilo nasbírat dostatek fotografií, vznikla by výstava v síni Zámečku. Pokud máte nějaké fotografie ze Smržovky nebo okolí, můžete je zaslat na e-mail magda.rajtarova@smrzovka.cz. (alb)

Město vyhlásilo dva konkurzy na post ředitele školy

Jablonec nad Nisou – Od srpna tohoto roku by Základní školy ve Mšeně a v Kokoníně mohly mít nového ředitele. Rada města totiž vyhlásila konkurzy na tyto místa. Zájemci mohou podávat přihlášku do 12. března 2018. Přihláška musí obsahovat kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání, strukturovaný životopis, doklad o průběhu zaměstnání, lékařské potvrzení o způsobilosti, výpis z rejstříku trestů, čestné prohlášení a také plán rozvoje školy. Bližší informace naleznete na oficiálních stránkách města www.mestojablonec.cz. (alb)

Oprašte historické oblečení a lyže, uvidíte pašeráky

Rokytnice nad Jizerou – O víkendu nebude lyžovaní kralovat pouze v Jizerských horách, kde se bude konat Jizerská 50, ale také v Rokytnici, kde se bude konat slavný Pašerácký víkend. Opět nebude chybět páteční jarmark na Dolním náměstí plný dobrot v podobě vepřových hodů a místních specialit. Večer se bude konat sjezd pašeráků a ohňostroj stejně jako v předchozích letech na Studenově. V sobotu pak bude následovat putování lyžníků ve skiareálu Horní Domky. (red)

Na závěr přednášky proběhne také biotronické působení

Turnov – V TJ Sokol Turnov dnes od 18 hodin připravili Setkání s biotronikou. Půjde o společné zamyšlení nad otázkami a záhadami života. Témata přednášek určují návštěvníci sami, a to svými dotazy. Tyto se mohou týkat velmi rozmanitých oblastí života, jako je biotronická prevence, filosofie a jiné. Okruh otázek, které se v Univerzitě Bytí objeví, je nesmírně široký. Jsou to otázky osudu, smyslu života, nauka o vznikání, tedy celkově otázky filosofie Bytí, a to i s dopady do hmotných oborů. Vstupné je na tuto akci dobrovolné. Na závěr přednášek proběhne biotronické působení formou rozloučení. (rud)

Lučanský divadelní spolek vystoupí v Tanvaldě

Tanvald – Již tento čtvrtek 15. února proběhne v kině Jas Járy Cimrmana divadelní představení Noela Cowarda Rozmarný duch. Komedie pojednává o tom, že není záhodno zahrávat si s okultními vědami a brát spiritismus na lehkou váhu. Manželské vztahy totiž nekončí ani na onom světě a mít dvě ženy není žádná legrace, i když ta druhá je nebožka. Představení začíná v 19 hodin. (alb)