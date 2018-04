KRÁTCE: Co se děje na Jablonecku? Přečtěte si stručný přehled

Jablonecko – Prameny vody v Turnově prošly kontrolou, proběhne 41. ročník Koberovské šlápoty a startuje fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky.

Jablonecký deník. Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Zbranek

Prameny jsou po kontrole v kvalitě pitné vody

Turnov – Prameny vody v Turnově jsou stále pitné, uvedl to odbor životního prostředí Městského úřadu Turnov v informaci o výsledcích kontroly kvality turnovských pramenů. Vyhledávané prameny vody minulý týden podrobili pravidelné kontrole s hodnocením všech hygienických limitů požadovaných vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. „Oba prameny i nadále vyhovují všem stanoveným limitům. Pramen pod Valdštejnem i Boží voda jsou pitné,“ uvedla tisková mluvčí Turnova Anna Šupíková.

Připravují další ročník pochodu, legendární Koberovské šlápoty

Koberovy – Na trasy o délce 10 a 15 kilometrů se v sobotu 21. dubna vydají zájemci při 42. ročníku akce, kterou pořádá TJ Sokol Koberovy. I letoční turistický pochod Koberovské šlápoty tradičně povede po okolí obce. Šlápoty startují od 8 hodin od Kulturního domu Kobery, kde je do 10 hodin i prezentace. Ukončení pochodu je opět u Kulturního domu Koberovy do 16 hodin. V cíli účastníci obdrží upomínkový list a připraveno je také malé občerstvení.

Rádi fotografujete? Pošlete svůj snímek Jizerských hor do soutěže

Jizerské hory – Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila 8. ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky a z třinácti nejlepších snímků sestaví benefiční kalendář na rok 2019. Do soutěže se může zapojit každý s maximálně čtyřmi snímky z Jizerských hor. Uzávěrka je v pátek 1. června a podrobnější informace včetně kompletních pravidel naleznete na internetových stránkách nadace www.nadaceivanadejmala.cz. „Cílem soutěže je představit krásy tohoto pohoří široké veřejnosti a zároveň prodejem kalendářů přispět na jeho ochranu. Celý výtěžek putuje každoročně na projekty pomáhající Jizerským horám,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace. V minulých letech tak nadace přispěla na záchranu rašeliniště na Nové louce, obnovu turistických stezek nebo třeba výsadbu 84 tisíc původních dřevin do Jizerských hor. „O kalendáře je zájem a i letos plánujeme navýšit náklad. Z loňských 1 500 kusů nezbyl prakticky žádný. Jsem velice rád, že se lidem líbí, ale největší podíl na tom mají samotní fotografové, kteří snímky do soutěže zasílají,“ vysvětluje Petrovský.