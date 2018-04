KRÁTCE: Co se děje na Jablonecku? Přečtěte si stručný přehled

Jablonecko – Uzvaření odboru pro zbraně z technických důvodů, recidivista odcizil čokolády, v ukradeném autě havarovali či místo vězení se motal u hasičárny.

Pozor, odbor pro zbraně bude z technických důvodů uzavřen

Jablonec n. N., Liberec – Z technických důvodů bude v pondělí 14. května zrušen úřední den na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, a to na všech pracovištích v působnosti Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Tedy i v Jablonci, kde byl po šesti letech odbor pro zbraně otevřen v září loňského roku.

Mladého recidivistu tentokrát okouzlily čokolády

Jablonec n. N. – V sobotu chvíli po půl jedenácté v prodejně Albert v obchodním domě Central v Jablonci odcizil dvaadvacetiletý mladík devatenáct kusů čokolád za 1.898,- korun a prošel s nimi přes pokladny bez zaplacení, přičemž byl přistižen pracovníkem ostrahy prodejny. Protože byl v nedávné době za podobný čin hned třikrát odsouzen, hrozí mu nyní až tři roky vězení.

Ukradli auto, po pár metrech jízdy havarovali

Jablonec n. N. – V pátek v Jablonci v ulici Petra Bezruče rozbili dva muži ve věku třiatřicet a dvaačtyřicet let okno u zaparkovaného VW Golf, do kterého vnikli a poškodili spínací skříňku. „S vozem se poté rozjeli, ale po několika metrech narazili do zaparkované Škody Fabia. Pak ještě stačili vytrhnout a odcizit autorádio,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Při tom však byli zadrženi jabloneckými strážníky a předáni policistům. Podezřelí způsobili škodu za 12 tisíc korun. Oběma hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Místo vězení se motal u hasičárny

Jablonec n. N. – V neděli v podvečer si policisté všimli hledaného muže, který se pohyboval v ulici Palackého v blízkosti stanoviště profesionálních hasičů. Šestatřicetiletý muž byl převezen a předán do Vazební věznice v Liberci.