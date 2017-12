KRÁTCE z Jablonecka. Přečtěte si stručné zprávy

Jablonecko – Turnov je vysoko v žebříčku Indexu participace; vánoční stromky budou svážet až do konce února a pplikací Lepší místo prošlo už 650 podnětů, osvědčila se.

Jablonecký deník.

Turnov je vysoko v žebříčku Indexu participace

Turnov – Město Turnov se zúčastnilo analýzy, která hodnotila aktivity měst ve vztahu k zapojování veřejnosti, komunikaci a transparentnosti. Turnov se umístil na krásném 17. místě mezi stovkou největších měst České republiky, když získalo 54 bodů. Stejným počet bodů obdržela například Třebíč nebo Praha 7. Vítězem se stala Praha 10 se 71 body a hned za ní skončily Říčany s 68 body. Index participace je výsledkem zkoumání 21 indikátorů, které jsou mezi sebou propojeny a pokrývají 3 oblasti v 6 kategoriích (transparentnost, komunikace, zapojení, inkluze, implementace, evaluace).

Vánoční stromky budou svážet až do konce února

Semily – Jako každoročně budou pracovníci Technických služeb Semily svážet vánoční stromky. Svoz bude probíhat každé pondělí až do konce února. „Prosím odkládejte stromky na viditelné místo, nejlépe u popelnic,“ sdělil jednatel TSM Semily Luboš Mládek.

Aplikací Lepší místo prošlo už 650 podnětů, osvědčila se

Jablonec n. N. – Aplikace Lepší místo, díky níž mohou občané fotit a přes internet ihned posílat své podněty na magistrát, v Jablonci funguje už třetím rokem. Od května 2015 do konce listopadu 2017 do aplikace přišlo 650 podnětů. Jen v letošním roce jich bylo 277. „Aplikace se velmi osvědčila,“ sdělil primátor Beitl. „Krom toho, že díky přiřazeným souřadnicím hned víme, kde se daný problém nachází, a můžeme se pustit do jeho řešení, mohou i občané v aplikaci zároveň sledovat, jak je s podnětem nakládáno,“ upozornil na výhody nástroje, který radnice využívá už od května 2015.