Trable s cenami elektřiny a plynu způsobily to, že lidé začali hledat způsoby, jak snížit výdaje za energii. Jedním z nich se stal nákup krbových kamen, po kterých vzrostla poptávka.

Abnormální zájem o své výrobky hlásí například firma Haas+Sohn Rukov sídlící v Jiřetíně pod Jedlovou. Se začátkem topné sezóny každoročně poptávka roste, letos však díky zdražování energií a situaci kolem krachu některých dodavatelů elektřiny a plynu výrazně narostla. „Poptávku odhadujeme zvýšenou zhruba o třetinu. Nelze to úplně přesně vyčíslit, protože velká část prodejů se odehrává přes naše obchodní partnery a někteří se stačili včas předzásobit před topnou sezónou,“ sdělila mluvčí společnosti Michaela Cintlová.

Podle ní za tím stojí i fenomén emisních tříd. Ten se v souvislosti se Zákonem o ochraně ovzduší týká zákazu používání kotlů 1. a 2. třídy od září příštího roku. Zákaz se netýká krbových kamen, ale kotlů, lidé to ale často pletou. „Pro uživatele kotlů jsou naše výrobky velmi dobrou alternativou pro výměnu. Ve výběru kamen s výměníkem, která slouží jako centrální zdroj vytápění, si zákazník najde, co potřebuje,“ zdůraznila Cintlová. Vedle krbových kamen bez výměníku se lidé zajímají i o peletová kamna s výměníkem, která představují plnohodnotnou náhradu za plyn či elektřinu jako hlavní zdroj vytápění. Zároveň jsou zařazena do programu Nová zelená úsporám a zájemci na ně mohou získat až 50% dotaci.

Rodinná firma se snaží odlišovat od konkurence v dostupnosti náhradních dílů, rychlým dodáním zbožím a zákaznického servisu, jehož součástí jsou technici a odborníci s letitými zkušenostmi. Přesto má na situaci vliv aktuální nedostatek materiálu spojený s pandemií koronaviru. „Některé položky, jako například obklady z přírodního kamene, objednáváme na jiných kontinentech a situace díky kontejnerové dopravě výrazně zdražila a prodloužila termíny dodání,“ upřesnila Cintlová s tím, že zatím neplánují do konce roku ceny upravovat.

S obdobným zájmem o krby a krbová kamna se setkali i ve společnosti Mall.cz. Za říjen se prodeje ve srovnání s předchozím měsícem dokonce zdvojnásobily. „Zároveň také v poslední době vidíme, jak roste zájem o spotřebiče s vyššími energetickými třídami. Zákazníci vnímají, jak se vyvíjejí technologie a také rostou výdaje za energie, proto je pro ně parametr energetické náročnosti čím dál důležitější,“ podotkla mluvčí Mall.cz Pavla Hobíková. Před nákupem se lidé často informují, jakou má daný spotřebič spotřebu energie či vody, kolik za rok ušetří a za jak dlouho se jim daná investice do dražšího spotřebiče případně vrátí. „Dotazy na toto téma řeší nyní i kolegové ze zákaznické podpory, což dříve nebylo tak běžné,“ dodala Hobíková.

Zákazníci dávají přednost energetické úspoře před ušetřením několika set nebo někdy dokonce i tisíc korun při jednorázové koupi levného spotřebiče. Roste i skupina těch, kteří si jsou schopní spočítat, kolik budou schopni při koupi energeticky méně náročného spotřebiče ušetřit. „Trend je jasný a i s ohledem na rostoucí ceny energií bude pokračovat i v budoucnu. Očekáváme, že zákazníci budou zejména v kategorii velkých domácích spotřebičů vybírat především energeticky úsporné modely, které šetří nejen životní prostředí, ale i jeho peněženku,“ doplnila Hobíková.

Se začátkem topné sezóny se začínají naplňovat i termíny kominíkům. Podle prezidenta Společenstva kominíků ČR Jaroslava Schöna přibylo zakázek, kdy si lidé kominíka najmou z důvodu prohlédnutí komína před připojením nového spotřebiče. „Vidíme větší zájem o čištění komínů. Lidé chtějí využívat nový zdroj topení,“ dodal Schön s tím, že cena revize je řádově třikrát až čtyřikrát vyšší než u pravidelné prohlídky. S obdobným zájmem se setkal i Michal Malý z Doks, který nabízí kominické práce. „Kromě pravidelných prohlídek přibyly požadavky zákazníků o připojení krbových kamen,“ doplnil.