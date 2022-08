Podle předsedy Svazu výrobců skla a bižuterie Pavla Kopáčka má výstava jednak tradici, jednak pravidelné návštěvníky, kteří se pokaždé vracejí. V roce 2019 na ni dorazilo 13 500 lidí. „Pak nás zasáhla epidemie koronaviru a loni jsme zaznamenali osm tisíc návštěvníků. Pokud nám to vyskočí letos na hranici deseti tisíc, budu spokojený,“ podotkl. Svaz se snaží udržet koncept výstavy, ve kterém dominuje bižuterie. Podstatné je zastoupení všech technologií a důležitých podniků. „K vystavovatelům letos nově přibyla například Sklárna Harrachov nebo několik drobnějších sklářských či bižuterních ateliérů, jako je dílna Koulier z Oflendy v Královéhradeckém kraji zabývající se ruční výrobou foukaných vánočních ozdob,“ sdělil Milan Kohout z partnerské JBX Promotion.

Premiéru si na 11. ročníku Křehké krásy odbyla také Martina Šrýtrová, která tvoří na okraji Českého ráje autorské ruční sklo a vitrážovou mozaiku pod značkou Mimoosa. „I mě se dotkla energetická krize a zdražování, musela jsem tomu uzpůsobit ceny. Naštěstí mě tato tvorba neživí, není to pro mě tak zásadní jako pro skláře, které mají formy a je to jejich obživa,“ svěřila se. Na akci oceňuje, že přicházejí lidé, kteří mají o sklo opravdový zájem.

V Harrachově začíná hudební festival Keltská noc, potrvá tři dny

Naopak Atelier Waga, který se od svého vzniku v roce 2002 zabývá návrhem a výrobou skleněných šperků a skleněných doplňků pro interiéry, patří mezi pravidelné účastníky prodejní výstavy. Její konání tvůrce dotlačí k tomu, že vytvoří nové kolekce. „Nás zasáhl hlavně covid-19, téměř dva roky jsme neměli odbyt. Ale zvládli jsme to,“ podotkl Robert Kaufman z atelieru.

Mezi letošní novinky Křehké krásy patří festival vánočních ozdob, předvádění výrobních technik špičkovými výrobci ve svém oboru či návrat korálkové dílny v nové podobě. Několik stánků přibližuje nový koncept „oděv a doplněk“. Na rozdíl od předchozích let zakoupená vstupenka na prodejní výstavu neopravňuje ke vstupu zdarma do jabloneckého Muzea skla a bižuterie, které se letos stalo partnerem výstavy a nikoliv spolupořadatelem. Stojí za tím vlastní aktivity muzea i ekonomické důvody. „Zvláště rostoucí ceny energií. Za loňský rok jsme za ně zaplatili 1,2 milionu korun, letos jen do června už jsme zaplatili 1,4 milionu,“ povzdychla si ředitelka muzea Milada Valečková.

Na pódiu amfiteátru najdou návštěvníci také bohatý kulturní program od swingu přes bluegrass a country až po skladby Vladimíra Mišíka. Děti najdou vyžití v tvůrčích dílnách a nechybí ani pestrá nabídka občerstvení. A zatímco ženy se mohou kochat bižuterními a sklářskými výrobky, muži ocení módní přehlídky Made in Jablonec 2022 s podtitulem Show must go on. „Před dvěma lety se všechno zastavilo a zbylo jediné přání. Umělecké školy, bižuterní a šperkařské firmy, módní ateliéry a návrháři tak opět připravili jedinečnou kolekci, která ukazuje jejich kreativitu a profesionalitu,“ informovala tajemnice svazu Radka Havlová. Vrcholem bude sobotní první oficiální představení finalistek Miss České republiky 2022 a jejich promenáda v plavkách.

Kapela Lucie vyrazila po dvou letech na turné. Zahraje v srdci Českého ráje

Letos poprvé se generálním partnerem Křehké krásy stalo statutární město Jablonec nad Nisou. Podle náměstka primátora pro oblast humanitní Davida Mánka se jedná o jednu z nejvýznamnějších událostí regionu, která přímo podporuje turistický ruch v Jablonci. Město přispělo částkou 100 tisíc korun a pomohlo také prostřednictvím městské společnosti Kultura Jablonec, která financuje kulturní doprovodný program. „Očekáváme slušnou návštěvnost výstavy. Už jen proto, jak se nové působiště svazu kladně odrazilo na návštěvnosti Křišťálového ráje. Věřím, že město bude i nadále Svaz výrobců skla a bižuterie podporovat. Bereme sklářský a bižuterní průmysl jako unikátní rys města velmi vážně,“ zdůraznil Mánek.

Nová reprezentativní prodejna české bižuterie totiž od letošního června nově sídlí v bývalém Domě nábytku. Tam se přesunula z bývalého Jablonexu u přehrady. „Se změnou sídla se zvýšila jen za červen a červenec návštěvnost našeho centra o šest procent oproti stejnému období zatím našeho nejúspěšnějšího roku 2019. Za dva měsíce naši prodejnu v centru navštívilo zhruba 3 500 lidí z celé celé republiky, dominovali návštěvníci z Moravy a z Karlovarského kraje,“ dodal Kopáček.

Vstupné na Křehkou krásu 2022 je 100 Kč pro dospělé, 80 Kč pro seniory, děti do 15 let mohou v doprovodu rodičů přijít zdarma. Vstupenky platí po celou dobu konání. Otevřeno je od 10 do 18 hodin, v neděli 7. 8. výstava končí v 16 hodin.



DOPROVODNÝ PROGRAM



4. 8. čtvrtek

10:15 módní přehlídka Made in Jablonec 2022 / 1. část

11:45 Old Boys – dixieland

14:00 20 deka duše – skladby Vladimíra Mišíka

15:30 Roura – swing

17:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2022 / 2. část



5. 8. pátek

12:30 Flastr – bluegrass

14:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2022 / 1. část

15:15 Volupsije – country

17:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2022 / 2. část



6. 8. sobota

12:30 Rose Melody – swing

14:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2022 / 1. část

15:15 Nonstop – country

17:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2022 / 2. část

17:45 Promenáda finalistek Miss České republiky 2022



7. 8. neděle

11:00 – 12:00 Good Water Band – bluegrass

12:30 – 13:00 módní přehlídka Made in Jablonec: 2022 / 1. část

13:30 – 14:30 Big Band Železný Brod – swing

15:00 – 15:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2022 / 2. část