Osmý ročník výstavy Křehká krása přivítá ve dnech 8. až 11. srpna Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Návštěvníci zde budou mít jedinečnou možnost zhlédnout mnoho unikátních produktů vyrobených v českých bižuterních a sklářských firmách.

Sedmý ročník prodejní výstavy sklářských a bižuterních firem Křehká krása začal 9. srpna v Jablonci nad Nisou. Na snímku je expozice Muzea skla a bižuterie STO.P! ke stu letům českého skla a bižuterie. | Foto: Deník / Petr Zbranek

Na letní scéně každý den zahrají zajímavé kapely a v neposlední řadě je možno zde zhlédnout celou verzi fenomenální módní přehlídky Made in Jablonec 2019 s podtitulem Haute Couture. „Je to nejen tradice, ale také moderní současnost a budoucnost kraje. A je to krása, která by měla zdobit každou místní ženu,“ uvedla Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje.