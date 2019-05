Už ne do severních Čech, ale do Křišťálového údolí budou zanedlouho jezdit turisté od nás i ze zahraničí. Marketingový projekt, který má podpořit turistický ruch v kraji, sází cíleně na unikát zdejšího regionu sklářství a výrobu šperků a bižuterie.

Umožnit to má smlouva o převodu značek Crystal Valley a Křišťálové údolí, kterou v pátek podepsal Liberecký kraj se sklářskou firmou Preciosa a Preciosa Lustry, kde nápad původně vznikl. Smlouva umožní poskytnout licenci pro užívání značky všem firmám v oboru, které mají alespoň jednu vlastní kolekci a provozovnu v Libereckém kraji. „Jsem rád, že značka Crystal Valley bude patřit Libereckému kraji. Považuji to za mimořádnou příležitost pro rozvoj cestovního ruchu. Jasné a rovné podmínky smlouvy nám umožní podpořit tradici sklářství, bižuterie a šperkařství. Firmy se díky tomu mohou dále rozvíjet,“ říká hejtman Martin Půta.

ZÁŽITKOVÁ TURISTIKA

Projekt má ambice nabídnout návštěvníkovi kraje ucelený obraz o historii sklářství. Vždyť právě tady se před více než 150 lety narodil zakladatel světoznámé značky Daniel Swarovski. Jablonecká bižuterie také zásobovala trhy od východní Asie po Spojené státy. Připomenout má i žhavou sklářskou současnost, kdy křišťálové lustry a svítidla z Preciosy a především z firmy Lasvit slaví obrovské úspěchy třeba na Blízkém východě.

A co víc. Projekt umožní návštěvníkům nakouknout sklářům i pod pokličku. Přesněji pod sklářskou píšťalu. „Dnešní návštěvník chce vidět, jak vzniká foukaná sklenička, jak vypadá práce na bižuterním nebo šperkařském náhrdelníku. A nejen vidět, chce si takovou práci vyzkoušet. Právě takový zážitek mu chceme nabídnout,“ potvrzuje krajská radní pro kulturu a cestovní ruch Květa Vinklátová.

Už od července bude na webovém portálu www.crystalvalley.cz k dispozici ucelená tematická nabídka pro návštěvníky. Projekt už teď vítají jednotlivé instituce. Třeba sklářské muzeum v Jablonci nad Nisou. „Věřím, že by to mohlo mít vliv na to, aby severní Čechy byly skutečně vnímány jako místo, kde vzniká sklo a kam se dá podniknout několikadenní cesta za skleněným zážitkem,“ připomíná ředitelka muzea Milada Valečková.

Podle ní by měla vzniknout dvě velká centra, jakési skleněné brány do Křišťálového údolí. Jedna z nich v Novém Boru, druhá právě v Jablonci. „Myslím, že je to pro nás velká příležitost prezentovat se jako město bižuterie a skla. Naše muzeum pak bude sloužit kromě samotné expozice také jako informační středisko,“ popisuje ředitelka jabloneckého muzea, které by už na jaře příštího roku měla zdobit unikátně pojatá přístavba v podobě křišťálového krystalu.

POMŮŽE I ŠKOLÁM

Projekt vítají i sklářské školy. V regionu jsou hned tři: v Novém Boru, Kamenickém Šenově a Železném Brodu. A jejich absolventi jsou pro sklářské firmy trvale nedostatkovým zbožím. Rodiče se totiž mylně domnívají, že obor nemá po rozpadu masové výroby budoucnost. „Projekt mě nejenom potěšil, ale hned jsem si v duchu začala sestavovat možnosti, jimiž bychom my jako škola s dlouholetou tradicí výchovy a vzdělávání mladé sklářské generace mohli přispět,“ říká Ilona Tománková, ředitelka Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy Glasschool v Novém Boru. Zdůrazňuje, že každá aktivita, která obor podpoří, je vítána.

Projekt Křišťálového údolí by podle ní mohl změnit i postoj rodičů. „Věřím, že k tomu přispěje, i když se o pozitivní pohled na smysl sklářského vzdělávání snažíme už nyní sami,“ vysvětluje ředitelka školy, která je známá třeba úspěšnými návrhy skleněných trofejí. Práci sklářů pak prezentuje například prostřednictvím mobilní sklářské manufaktury nebo sklářskými workshopy pro děti. „To všechno, včetně odborných exkurzí nebo našich Skleněných nocí, bych ráda do projektu zahrnula,“ vysvětluje Tománková.

ZKOUŠKA UŽ NA PODZIM

První zkoušku podstoupí Křišťálové údolí už letos na podzim, kdy má podle „architekta“ projektu Davida Pastvy proběhnout Víkend Křišťálového údolí. „Už s předstihem jsme kontaktovali partnery, abychom mohli ještě letos oslovit odbornou i turistickou veřejnost,“ potvrzuje Pastva. První zájemci si tak ještě před koncem roku budou moci prohlédnout některé ze sklářských firem, vyrobit vlastní šperk nebo vyzkoušet, co práce se sklem obnáší. „Chceme, aby se značka Crystal Valley stala vlajkovou lodí kraje,“ dodává Pastva.

Kraj musí do propagace značky investovat podle smlouvy během tří let 12 milionů korun. Další investice si vyžádá zlepšení infrastruktury, ubytování a dopravy.